Пьяного всадника, пристававшего к прохожим, наказали в городе Талгаре, передает Kazpravda.kz.

В комментарии к видео, появившемуся в одном из пабликов в Instagram, говорится, что в центре Талгара на тротуаре всадник на коне бил кнутом прохожих и даже пытался растоптать их.

На видеопубликацию отреагировали в управлении полиции Талгарского района. Как сообщается на Instagram-странице ведомства, 31 марта мужчина в Талгаре, в районе автостанции по улице Кунаева, в состоянии алкогольного опьянения передвигался на лошади, приставая к прохожим, тем самым нарушая общественный порядок.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации Талгарского РУП. В отношении правонарушителя – 43-летнего уроженца Балхашского района – составлены административные протоколы по статьям 440 и 492 КоАП.