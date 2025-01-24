Степная палитра Николая Хлудова

Хочется начать с того, что в день открытия выставки «Степная палитра», посвященной 175-летию со дня рождения мастера, в Алматы не на шутку разыгралась природа. А буквально за час до начала торжественной церемонии замело так, что удивились и старожилы. Однако, несмотря на ненастье, центральный зал музея был переполнен маститыми искусствоведами, художниками, студентами, иностранными гостями – теми, кто хотел лично прикоснуться к творческому наследию живописца.

Сейчас имя Николая Хлудова как выдающегося художника, сумевшего сохранить на своих холстах истинную самобытность коренных жителей Семиречья, хорошо известно. Но следует сказать, что он не ограничивал себя только творчеством, оставив свой след в качестве этнографа, краеведа, члена Туркестанского кружка любителей археологии, учредителя Семиреченского отдела Русского географического общества. А самое главное, что он одним из первых сумел распознать талант и воспитать таких художников, как Абылхан Кастеев, Семен Чуйков, Алексей Бортников...

С 1910 года Николай Гаврилович посвятил себя преподаванию. Он работал учителем рисования и черчения в Верненском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. После революции начал преподавать в сельскохозяйственном техникуме. А с 1921 года стал руководителем студии, где учились начинающие художники. Его по сей день считают родоначальником отечественной школы живописи.

Путешествуя по стране, он написал большое количество этюдов и зарисовок, в которых запечатлел красоту природы. Особое место в его творчестве занимают работы, рассказывающие о традиционной культуре и быте казахского народа XIX – начала XX веков.

– Мир произведений Хлудова отличают искренность и яркость чувств, умение оценить и запечатлеть великолепие природы, разнообразие национальных степных традиций, – говорит руководитель отдела по хранению фондов Респуб­лики Казахстан Маржан Жунусова. – Широкой общественности известны его знаменитые работы. Одна из них – «Богатое кочевье» – открывает у нас экспозицию. Далее мы видим картины «За дровами», «Перегон скота», «Доение», «Казашки у костра», «Прядение шерсти»... Нужно отметить, что вот эти реалис­тичные полотна, написанные им в живописной местности Семиречья, в первую очередь отличаются многоцветной палитрой. Мы понимаем, что он действительно очень любил солнце, его привлекала пестрота одежды восточных народов. У художника есть свой стиль, оригинальный почерк. Все портреты и все фигуры, изображенные им на картинах, обязательно точно передают настроение. Не только его героев, но и самого художника. Здесь можно увидеть и радость, и восхищение, и восторг...

Самая значительная часть творческого наследия Хлудова (211 работ) хранится в фондах Центрального государственного музея Республики Казахстан, из них 117 – живописные полотна, 39 – карандашные зарисовки, а также 55 акварелей и три альбома с этюдами. Большая часть шедевров мастера представлена в экспозиции наряду с личными предметами и фотодокументальными материалами. Многие акварельные работы представлены впервые. А две из них попали в музей благодаря тому, что правоохранительные органы пресекли их вывоз за рубеж.

Писатель Юрий Домбровский, будучи истинным поклонником Николая Хлудова, писал: «Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот не­обычный мир. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости... Я люблю Хлудова за свежесть, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст. Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или яснее и проще: я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают чудесные поздравительные открытки, блестяшие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками».