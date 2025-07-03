Фото: spk-taraz.kz

Команда международного проекта посетила один из древнейших городов Великой степи.

Тараз возник на реке Талас как важный пункт на Великом шелковом пути и прежде носил разные имена, включая известные далеко за пределами края – Аулие-Ата и Джамбул. В 1997 году город вернул свое исконное название.

В письменных источниках он упоминается как место, вблизи которого состоялась великая Таласская битва, решившая дальнейшую судьбу региона в период завоеваний арабских и китайских войск. Именно после нее он стал приобретать исламскую окраску и меняться как внутренне, так и внешне. Изменения чувствовались в первую очередь в средневековой архитектуре, некоторые образцы которой сохранились до наших дней.

Гости разделились на две группы. Одна отправилась на экскурсию по мемориальным и историческим местам, а другая выбрала археологический и экологический туризм.

К примеру, представители Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предпочли второе направление. Члены экспедиции посетили дворцовый комплекс Акыртас, о котором впервые упоминается в дневниках китайского путешественника Чан-Чуня. Каменное сооружение, датированное VIII–IX веками, находится примерно в 45 км от Тараза. Это древнее незаконченное строение известно не только своими размерами, но и окутано тайнами и легендами.

Российский блогер Алена Смоляк считает, что Акыртас – это отличное место для романтичных фотографий. Она осталась под большим впечатлением от увиденного. Гостья побродила среди гигантских валунов, посидела на одном из них, записала небольшое видео, которым поделилась с подписчиками на своей странице в соцсетях.

Теплые воспоминания у путешественников оставило и крестьянское хозяйство «Шаушен» в районе Т. Рыскулова. По дороге им открылись красивые горные пейзажи. Делегация ознакомилась с деятельностью оздоровительного центра «Тау Кымыз» и конефермы, процессом доения кобылиц и этапами изготовления национального напитка – кумыса. Гости отведали этот целительный напиток с ароматными баурсаками и насладились свежим горным воздухом.

– Здесь хочется писать романтичные, меланхоличные стихи о надежде и печали, рефлексировать, – поделилась Алена Смоляк.

Во время поездки участники экспедиции осознали, что границы на карте – это формальность и настоящие рамки возникают только в голове. И именно они исчезают в этом путешествии. Ведь каждый день экспедиции – это новые открытия.