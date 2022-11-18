Стоит только захотеть

В клубе «Кел, сөйлесейік!» любой может освоить казахский язык на бытовом уровне, чтобы общаться с соседями, делать покупки, путешествовать.

Идею клуба «Кел, сөйлесейік!» – «Давай, поболтаем!» предложили в акимате Усть-Каменогорска. Организатором выступила централизованная библиотечная система­ им. О. Бокея. По словам сотрудников, с ноября­ бесплатные занятия казахским разговорным начались в главном здании библиотеки, а также в филиале, расположенном в бывшем Ульбинском районе города. Это начало. Следом клуб может распахнуть двери во всех филиалах библиотеки, то есть во всех уголках Усть-Каменогорска.

– Государственный язык занимает все больше места в нашей жизни, – отметили в библиотеке. – Когда мы спрашиваем у слушателей, зачем им занятия, ответ у всех практически одинаковый: чтобы общаться, разговаривать, понимать.

Курсы в главном здании библиотеки им. О. Бокея ведет учитель казахского языка и литературы Надеж­да Шушанникова. Она росла в казахоязычном Зайсане, на казахском заговорила с пяти лет. К школе государственный язык знала так же, как ее друзья из казахских семей.

– Уроки казахского были моими любимыми, учитель был кумиром, – рассказала Надежда. – В седьмом классе я для себя решила, что буду учителем казахского. А сейчас этот язык для меня уже родной, я не только говорю на нем – я на нем думаю.

У Надежды богатый профессиональный опыт. Она работала переводчиком, вела курсы в языковом цент­ре для всех возрастов – от детей до пенсионеров. Однажды на занятия записалась 82-летняя бабушка и на вопрос, зачем ей казахский, заявила: «Хочу с соседями по даче общаться». Многие приходили на курсы, чтобы освоить хотя бы минимум по своей профессии. У медиков это были фразы «покажите горло», «давайте измерим давление» и т. д. Работникам детских садов или Дома малютки требовался запас по теме детей и воспитания.

Сейчас филолог преподает в школе. По ее словам, большинство детей талант­ливы, восприимчивы к языкам и относятся к предмету прагматично. Подростки прекрасно понимают: в Казах­стане человек, владею­щий казахским, будет как рыба в воде. А за границей такие знания сделают тебя уникальным специалистом, возможно, ты будешь единственным, кто знает государственный язык РК. Это значительное конкурентное преимущество.

– Клуб «Кел, сөйлесейік!» создан для разговорного языка, – пояснила Надежда. – У нас нет учебников или упражнений на грамматику. Мы со слушателями сами выбираем тему и прорабатываем ее: как задать вопрос, что ответить. Хотя бы на элементарном уровне. Темы самые будничные: друзья, покупки, посещение поликлиники, поездки.

Наиболее эффективным методом филолог считает обучение на примере различных ситуаций. Иногда они сами спонтанно возникают во время занятий. Первым делом все учатся рассказывать о себе: как зовут, когда родился, какая семья. Еще слушатели с энтузиазмом осваивают цифры – они в повседневной жизни встречаются на каждом шагу. Любимая тема у всех без исключения – қазақ тағамдары, национальная кухня. Дети и взрослые, женщины и мужчины – все вовлекаются, когда слышат, что бешбармак в переводе это «пять пальцев». Многие потом дома у плиты тренируют словарный запас: ет пiсiру – варить мясо, суға салу – класть в воду, көбiк алу – убирать накипь, тексеру – следить, турау – крошить, резать.

– Первым делом отрабатываем произношение, осваиваем азы, – рассказала педагог. – А потом переходим к конкретным темам. Чем шире практика, тем прочнее знания.

На ура в обучении работают скороговорки и поговорки – именно благодаря им у слушателей вырабатывается правильное произношение специфических звуков. Отличный результат дает популярный во всем мире способ обучения через пес­ни. Люди поют, испытывают удовольствие, счастье, запоминание идет почти на «автомате».

– Любая ситуация становится поводом пополнить словарный запас, – отметила Надежда. – Например, сегодня одна слушательница сообщила, что ее знакомая вынуждена пропустить занятие. Мы по ходу разговора отработали глаголы кетті – ушел, кету – уходить, кет – уходи, бару – идти.

В отличие от курсов в клуб можно ходить как угодно долго. Он абсолютно добровольный, для единомышленников, без экзаменов или тестирований. Никто никого не принуж­дает. По словам педагога, языковой барьер есть у всех, но некоторые начинают говорить уже через 3-4 занятия. Другим требуется больше времени. Главное на этом пути – желание самого человека.

– Стоит только захотеть, и ты заговоришь, – заключила Надежда.