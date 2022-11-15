фото с сайта акимата Астаны
Свежий выпуск

Столичные боксеры вернулись домой с чемпионата Азии

В столичном аэропорту спортсменов, защищавших честь страны, встречали заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев, руководитель управления физической культуры и спорта столицы Самат Жылкыбаев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Серикканулы и представители спортивной сферы, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Кроме того, мастеров кожаных перчаток в аэропорту приветствовали поклонники, родители, родные и друзья чемпионов.

Напомним, женская, мужская сборная Казахстана по боксу завершила свои игры на чемпионате Азии в Аммане (Иордания) и заняла первое место в общекомандном зачете по количеству медалей.

На соревнованиях столичные спортсмены завоевали два золота и две бронзы. В частности, астанчане Санжар Ташкенбай (48 кг) и Айбек Оралбай (-92 кг) в составе сборной Казахстана стали чемпионами, Нурбек Оралбай (80 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) в женском первенстве завоевали бронзовые медали.

Отметим, что на стартовавшем 31 октября турнире мужчины соревновались в 13, женщины в 12 весовых категориях. Чемпионат был организован азиатской конфедерацией бокса (ASBC) на основе правил Международной боксерской ассоциации (IBA).

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
​​​​​​​На страже прав и свобод
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Политическую культуру надо культивировать
О пособиях, пенсии, ПМСП
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
Осторожность решает многое
Лакросс-гол от Петухова
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
Практическая реализация конституционной реформы
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Жадность или бедность?
Оклеветанный, но не сломленный
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
​​​​​​​Ворота в крепость
Удачной охоты!
​​​​​​​Закон возврата
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
«Особенный» театр организует гастроли в Астану
Свежий выпуск
​​​​​​​Сыграем вместе
Свежий выпуск
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Свежий выпуск
​​​​​​​Ворота в крепость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]