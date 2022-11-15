Столичные боксеры вернулись домой с чемпионата Азии

В столичном аэропорту спортсменов, защищавших честь страны, встречали заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев, руководитель управления физической культуры и спорта столицы Самат Жылкыбаев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Серикканулы и представители спортивной сферы, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Кроме того, мастеров кожаных перчаток в аэропорту приветствовали поклонники, родители, родные и друзья чемпионов.

Напомним, женская, мужская сборная Казахстана по боксу завершила свои игры на чемпионате Азии в Аммане (Иордания) и заняла первое место в общекомандном зачете по количеству медалей.

На соревнованиях столичные спортсмены завоевали два золота и две бронзы. В частности, астанчане Санжар Ташкенбай (48 кг) и Айбек Оралбай (-92 кг) в составе сборной Казахстана стали чемпионами, Нурбек Оралбай (80 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) в женском первенстве завоевали бронзовые медали.

Отметим, что на стартовавшем 31 октября турнире мужчины соревновались в 13, женщины в 12 весовых категориях. Чемпионат был организован азиатской конфедерацией бокса (ASBC) на основе правил Международной боксерской ассоциации (IBA).