Столичный вайб?

Колонка обозревателей
379
Юлия Полонская

Приближается праздник, занимающий в моем сердце отдельное место. Это День столицы.

Я – коренная астанинка, а также целиноградка и акмолинка. Волею судьбы и политических лидеров мне удалось пожить в трех, а нет, постойте, в четырех городах, не меняя юридического адреса.

Я наблюдала за жизнью города в разные периоды его развития. Помню время, когда на левом берегу располагались дачи, на центральной набережной росли клены, а на месте Музея Вооруженных сил РК стоял памятник «Кировцу» – визитка второй по величине житницы страны.

Того города больше нет, на смену ему пришел современный динамичный мегаполис с совсем другим уровнем услуг, сформированной концепцией среды досуга, парковыми зонами, транспорт­ными развязками, жителями, в которых уже давно не угадываются провинциальные черты и привычки. Но все же каждый раз с наступлением лета память ассоциативно возвращает меня то в Акмолу, то в Целиноград. И дело вот в чем...

В моей юности каждый значимый праздник отмечался традиционно: торговые ряды базара переезжали на главную площадь перед акиматом. Тут организовывались выступления самодеятельных творческих коллективов, устраивались нехитрые развлечения для горожан и, конечно, готовился шашлык.

Жарился он тут же – на открытых мангалах. А отведать главное угощение народных гуляний можно было поблизости – за красными пластиковыми столами. Такое продолжалось еще несколько лет и после обретения городом столичного статуса: праздновали и отдыхали на площади по инерции, потому что по-другому пока не умели.

Новое поколение привнесло свои традиции, в Астане появились десятки современных парков и скверов, сложились иные предпочтения по досугу. Но когда я вхожу на территорию столичных парков, меня преследует чувство, что торговые ряды базара так и не вернулись на свое место. Поп-корн, сладкая вата всех цветов радуги и кокшетауское мороженое прямо из пластикового бидона (про санитарные нормы молчим) – повсюду.

Бросающиеся под ноги лающие китайские собачки и солдаты на батарейках, ползущие на свою войну. Светящиеся шары и мыльные пузыри всевозможной конфигурации, прокаты машинок на пульте управления – эти продавцы хорошего настроения каждый раз бросают вызов мне, матери четырехлетнего ребенка, стремящейся пройти по набережной и ни разу не открыть банковское приложение.

И дело тут даже не в деньгах. Хотя кого мы обманываем, и в них тоже. Раньше вся эта вакханалия называлась стихийной торговлей, преследовалась административными взысканиями и регулировалась разовыми талонами, которые выдавал уполномоченный орган акимата. Как это называется сейчас, не знаю. Возможно, это и есть те самые самозанятые граждане, нашедшие свое профессиональное призвание в торговле на территории парковых зон.

На пешеходном мосту через Есиль – одном из самых красивых архитектурных объектов города, подаренном столице на 20-летие Атырауской областью, они обос­новались возле прилавков с куртом и развлечениями из разряда «лопнуть шарик», «поиграть в наперстки» или «поднять бутылку веревкой, к которой привязано кольцо». За деньги, конечно.

Видя все это каждые выходные, невольно поймала себя на мысли: а где же шашлык, почему при всех атрибутах провинциального досуга отсутствует самый главный атмосферный элемент праздника? Хотя подождите, почему отсутствует? Вот он – неизменный спутник народных гуляний, пахнет как преж­де, ничего не меняется с годами. И когда я слышу размышления о столичном вайбе, то думаю, что первое слово здесь немного не подходит. Может быть, акмолинский, может, целиноградский, но нет, не столичный.

Все колонки автора
#столица #праздник #торговля #парк #День столицы #празднование

Популярное

Все
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев.
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все более труднодостижимой на фоне сохранения внутренних проинфляционных факторов
Сегодня в Астане начинается первый Astana International Forum
В поисках старины глубокой
Иссушающая жажда
Комфортно людям и деньгам
Сделать мир лучше
Мода на этнику
Барс Диего агитирует за ЗОЖ
До второго чтения
Искры страсти
Закон Республики Казахстан
У нас нет другой планеты
Распоряжение Главы государства
Солнечный удар
По заказу родителей, по желанию детей
Скучать не придется!
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек
Как столица готовится к празднованию Дня государственных символов (фото)
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
Банк и кредит. Как бы басня
На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны
Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Дело о спецЦОНах передано в суд
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

Читайте также

Выбирая из зол
Вот так ботулизм!
Между иллюзией и реальностью
Последний звонок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]