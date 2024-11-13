Два переполненных автобуса столкнулись в Астане

Крупные ДТП , Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Гололед стал причиной ДТП с участием общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации astana _city, авария случилась на перекрестке улиц Сыганак и Туран. Оба автобуса следовали по 29-му маршруту.

«Удар был сильный. Нас протащило примерно на два метра. Наш автобус был переполнен. По предварительным данным, у пассажиров нет серьезных травм. Меня отбросило в сторону, и я ушиб колено», — рассказал один из пассажиров.

Из-за аварии пострадали два человека, один из них - несовершеннолетний. Обоих доставили в больницу.

В полиции проинформировали, что решение примут по результатам медобследования. 

 

#ДТП #гололед #автобусы

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