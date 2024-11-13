Два переполненных автобуса столкнулись в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации astana _city, авария случилась на перекрестке улиц Сыганак и Туран. Оба автобуса следовали по 29-му маршруту.

«Удар был сильный. Нас протащило примерно на два метра. Наш автобус был переполнен. По предварительным данным, у пассажиров нет серьезных травм. Меня отбросило в сторону, и я ушиб колено», — рассказал один из пассажиров.

Из-за аварии пострадали два человека, один из них - несовершеннолетний. Обоих доставили в больницу.

В полиции проинформировали, что решение примут по результатам медобследования.