Столп национальной духовности

Литература
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Союз писателей отметил 90-летие со дня основания

фото Юрия Беккера

Торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию, состоялось в Алматы. В нем приняли участие Госсоветник РК Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Союза писателей Евразии Уфук Тузман.

Государственный советник Ерлан Карин зачитал приветственное послание Президента Касым-Жомарта Токаева по случаю юбилея.

«Союз писателей – столп духовности нашего народа. Будучи творческим объединением писателей и поэтов, эта организация вносит большой вклад в развитие нашей литературы и культуры, содействует их популяризации в мире. Можно сказать, что Союз писателей выступает прочной основой нашей национальной идентичности. Литература – это великое достояние, которое подчеркивает интеллектуальную глубину и крепость духа нашей нации. Ее развитие в соответствии с требованиями времени – задача не только авторов, но и один из важных приоритетов государства.

Сейчас мы формируем новое качество нашей нации. И интеллигенция призвана сыграть особую роль в деле воспитания прогрессивного поколения. Выражаю искреннюю признательность всем мастерам художественного слова, которые, глубоко осознавая эту ответственность, продвигают высокие гуманистические идеалы», – говорится в письме Главы государства.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров также направил поздравительное письмо участникам. Его озвучил советник Президента КР Арслан Койшиев.

В своем выступлении Государственный советник РК выразил всем писателям и поэтам благодарность за усердный труд на благо страны и высказался о значении Союза писателей. Отдельно остановившись на его роли в деле просвещения, он отметил, что произведения, продвигающие гуманистические идеалы, способствуют повышению качества нации. По его словам, развитие литературы и литературной среды является приоритетом для государства. Он подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке литераторов и отечественной литературы не только как Президент, но и как сын писателя.

В торжественном мероприятии приняли участие литераторы, представители общест­венных объединений из Турции, России, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, других стран ближнего и дальнего зарубежья, а также со всех уголков Казахстана.

Выступивший с основным докладом председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов отметил, что последние три года литературе и культуре уделяется большое внимание.

– Сегодня мы строим Справедливый Казахстан. И мы можем уверенно сказать, что современная казахская литература тоже проходит через период обновления. Новый импульс литературному процессу придают амбициозные авторы, новые темы, жанры и стили, – говорил он.

Глава Союза писателей также добавил, что в рамках стратегического партнерства с Министерством культуры и информации осуществлены три масштабных проекта. Благодаря первому из них – «Литературная панорама пишущего Казахстана» – 20 начинающих писателей разъехались в длительные творческие командировки в разные уголки Казахстана. По их итогам были написаны 20 новых книг.

Второй проект включает в себя выпуск 16 книг по итогам работы в архивах стран СНГ. Третий проект назывался «Школа молодых писателей»: в течение десяти дней начинающие литераторы прослушали в Алматы лекции как отечественных мастеров пера во главе с Дулатом Исабековым, так и зарубежных – из Турции, Америки и других стран.

С докладом о 90-летней истории Союза писателей Казахстана выступил Дулат Исабеков. По его словам, проходящее мероприя­тие со времен Ануара Алимжанова (первый секретарь Союза писателей Казахстана с 1970 по 1979 год) – одно из самых представительных. Он напомнил о состоявшейся в начале сентября 1973 года в Алма-Ате знаменитой V Конференции писателей стран Азии и Африки, в которой участвовали 219 литераторов из 69 стран, в том числе 189 – из 55 стран Азии и Африки. Представители стран Востока и Запада Европы, Америки, Австралии были наблюдателями.

– Конференция должна была проходить в Ташкенте, но Ануар Алимжанов, знаток восточной литературы, задался целью провести ее именно в Алма-Ате, – рассказывал мэтр. – Динмухамед Кунаев его поддержал, и писательский форум состоялся в Казахстане.

Торжественное юбилейное собрание завершилось вручением наград. Лауреатами премии «Асыл сөз», учрежденной Союзом писателей РК и акиматом Алматы, стали поэт Байбота Серикбай и прозаик Турсынжан Шапай.

В этом году Союз писателей Казахстана учредил также медаль для меценатов «Атымтай Жомарт». Один из награжденных – председатель совета директоров ОАО «Тенгизнефтестрой» Тукен Джумагулов. Ранее компания Freedom Holding Corp учредила пожизненную ежемесячную стипендию «Меценат» ($500 долларов). Ее стипендиатом стала поэт и прозаик Сауле Досжан. Пять зарубежных писателей получили международную литературную премию «Алаш», одиннадцать – звание «Қазақстанның Құрметті жазушысы».

#Алматы #юбилей #Союз писателей #литература #90-летие

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