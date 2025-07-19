Страдают от застройки парки

Ситуация
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте сносят незаконное офисное здание

фото пресс-службы горакимата

В центре Шымкента между парком «Қиял әлемі» («Мир фантазий») и Русским драматическим театром наконец-то начался демонтаж громоздкого трехэтажного здания, которое на протяжении многих лет служило символом чиновничьего произвола и пренебрежения законом.

По решению суда здание, возведенное неким ТОО «Real pack» со множеством нарушений, подлежит полному сносу. Таким образом городские власти сделали еще один шаг в сторону восстановления правопорядка в сфере землепользования и сохранения общественных зон.

Чтобы понять, как участок земли был превращен в бизнес-актив, надо вернуться в середину 2000-х. Именно тогда землю, прилегающую к парку, передали в частные руки под завуалированным предлогом. В документах участок значился как «туалет с прилегающей территорией».

Собственно, на том месте когда-то действительно располагался­ подземный туалет. Коренные шымкент­цы это хорошо помнят. Да и как не помнить, если это была чуть ли не единственная общественная и, кажется, кооперативная уборная на весь город? Только вот в лихие 90-е, в годы экономической разрухи, за ней перестали следить, а потом и вовсе закрыли…

Получилось, что в самом центре города пустует приличный кусок земли. А возле того, что «плохо лежит», всегда появляются желающие поживиться. Так подземный туалет перешел в частные руки. При этом вскоре после его передачи вместе с прилегающим земельным участком целевое назначение объекта было неизвестно на каком основании изменено. Последовала череда перепродаж. Такое ощущение, что кто-то подобным образом заметал следы незаконных сделок.

В итоге участок оказался в распоряжении ТОО «Real park», впоследствии поменявшего транскрипцию на «Real pack». Оно-то и стало строить на месте бывшего туалета торгово-развлекательный центр. Разумеется, без наличия соответствующих разрешений.

Как сообщила пресс-служба акимата Шымкента, управление контроля и качества городской среды провело полную проверку объекта и выявило множество нарушений, доказывающих, что закон – на стороне города.

В частности, установлено, что участок был передан частнику с грубейшими нарушениями Земельного кодекса РК, а строительство велось без необходимой проектной документации. В итоге ТОО «Real pack» было оштрафовано и привлечено к административной ответственности, пояснили в акимате.

Естественно, последовал иск в суд, рассмотрение дела и вынесение решения о сносе здания. Документ вступил в силу еще в марте 2025 года, однако в течение четырех месяцев компания игнорировала предписания. Только после вмешательства судебных исполнителей и привлечения спецтехники начался принудительный демонтаж объекта.

– Участок земли еще в 2024 году был возвращен в госсобственность, – комментирует начальник отдела исполнения исполнительных документов департамента юстиции Шымкента Серик Нурлан. – После этого акимат подал иск о сносе здания. Суд вынес решение, и теперь мы приводим его в исполнение.

Появление тяжелой техники и начавшийся снос бетонной конструкции не остановили сопротивление со стороны владельца здания. Собственники отказываются признавать свое поражение. Юрист компании Аскар Астаев заявил, что ТОО «Real pack» намерено обжаловать решение в Верховном суде: дескать, у компании есть все законные основания продолжать строительство.

– Мы считаем, что объект относится ко второй категории сложности и его снос должен происходить по всем строительным нормам. Мы будем добиваться пересмотра дела, – говорит Аскар Астаев.

Тем не менее решение суда вступило в законную силу, и снос, согласно действующему законодательству, осуществляется в принудительном порядке.

Этот случай – не единственный. В последние годы власти Шымкента взялись за масштабную ревизию ранее приватизированных участков, особенно в пределах городских парков. Многие из них были незаконно выведены из коммунальной собственности и переданы под коммерческие проекты, что вызывало недовольство общественности и экологов.

Парк «Қиял әлемі», к которому вплотную примыкает здание, выс­троенное на месте общественного туалета, – одна из любимых зон отдыха горожан. Он долгое время страдал от застройки. В тени деревьев и детских площадок велись бетонные работы, которые уродовали городской пейзаж и нарушали санитарные нормы.

Сегодня власти настаивают: парк должен снова стать парком. И каждый незаконный объект, будь то кафе, административное здание или торговый центр, будет либо узаконен по всем правилам, если это возможно, либо снесен.

Случай с ТОО «Real pack» стал знаковым. Он показал, что принципы верховенства закона могут быть реализованы на практике, даже если речь идет о серьезных коммерческих интересах и миллионных инвестициях. Для Шымкента это не просто победа в борьбе за землю – это восстановление справедливости и уважения к городской среде.

В ближайшие месяцы акимат намерен продолжить ревизию всех сомнительных объектов в черте города. И для бизнес-сообщества это должно стать четким сигналом: времена, когда можно было обойти закон с помощью «лазеек» и связей, постепенно уходят в прошлое.

Шымкент активно растет и меняется, и сегодня особенно важно сохранить для будущих поколений зеленые зоны и общественные пространства. Парк должен оставаться парком – не только по документам, но и по сути.

#Шымкент #снос #предприниматели #незаконные постройки

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