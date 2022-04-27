"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов констатирует, что Национальный банк провоцирует дальнейшее увеличение инфляции. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что на прошлой неделе на пленарном заседании Мажилиса обсуждался вопрос базовой ставки.

«Совместно с Правительством мы пришли к выводу, что базовая ставка должна снижаться. Для этого есть объективные причины. В первую очередь, острая потребность в доступном кредитовании экономики. От самого Национального банка внятного ответа мы не получили. 25 апреля 2022 года Национальный банк принял решение повысить базовую ставку с 13,5% до 14%. Национальный банк объясняет свое решение: первое - «приверженностью к проведению антиинфляционной политики», второе «геополитическими рисками» и третье «положительным фискальным импульсом».

Если говорить об инфляции, то годовая инфляция составляет 12%. Это ниже, чем базовая ставка. Многие развитые страны давно перешли на отрицательные реальные ставки. К примеру, инфляция в США 8%, а ставка ФРС – 0,5%. У нас же наоборот базовая ставка выше официальной инфляции на целых 2%. То есть Нацбанк сам провоцирует дальнейшее увеличение инфляции. Ведь одна из страшных составляющих инфляции – это ожидание инфляции. А в целом таргетирование инфляции Нацбанком – это дымовая пропагандистская завеса, под которой уничтожается наша экономика», – констатировал депутат.

Так называемые, «положительные фискальные стимулы» как раз-таки напрямую связаны с политикой Нацбанка. Мы уже говорили, что Правительство вынуждено выделять 500 млрд тенге на льготное кредитование и субсидирование, поскольку в экономике нет доступных кредитов. Возникает простой вопрос. Кому это выгодно? Чьими интересами руководствуется Нацбанк? Ответ также прост, как и сам вопрос – банкам», – отметил он.

Депутат напомнил, что базовая ставка напрямую определяет доходы банков по нотам Нацбанка и облигациям Минфина. Сейчас в нотах Нацбанка находится 1,5 трлн тенге, а также 11 трлн тенге размещено в облигациях Минфина. Выплаты по этим облигациям тоже привязаны к базовой ставке.

«Только в прошлом году банки на процентах по вкладам в Нацбанк и ценным бумагам заработали более 500 млрд тенге. И тогда базовая ставка была 9%. Видимо этого им мало. В этом году доходы банков будут еще больше. Получается: для казахстанцев – инфляция, а для банков – благоприятная ситуация», – возмутился депутат.

В этой связи депутат требует изучить возможность выпуска государственных ценных бумаг без привязки к базовой ставке, провести ревизию налогового и другого законодательства на предмет наличия ссылок на размер базовой ставки и выработать предложения по отвязке размеров пени, неустойки и других платежей от базовой ставки.

«Национальному банку и Министерству финансов регулярно публиковать держателей нот и государственных облигаций и суммы полученного вознаграждения, чтобы граждане знали, какие банки зарабатывают на высоких ставках. Страна должна знать своих «грабителей», – отметил депутат.