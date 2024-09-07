Страна нуждается в АЭС

Научное сообщество активно откликнулось на прозвучавшие инициативы, определяющие векторы развития страны на ближайшую перспективу. Открывал встречу генеральный директор ИФПР Серик Сейдуманов.

Доминирующей в обсуждении стала тема строительства атомной электростанции. Решение этого вопроса, отмечали эксперты, выходит на финишную прямую и, конечно, волнует все казахстанское общество.

– Мы наблюдаем жесткую конкуренцию в технологическом развитии между странами, регионами и корпорациями. И здесь атомная энергетика играет особую роль, если не ключевую. Ведь она обеспечивает доступ к высоким технологиям, позволяя сделать определенный прорыв в самых разных областях экономики. Казахстан нуждается в таких крупных проектах, как строительство АЭС. Если будет принято положительное решение, то оно эффективно отразится на развитии страны в целом, – отметил в своем выступлении директор Центра политических исследований ИФПР Айдар Амребаев.

В свою очередь ученый Юрий Булуктаев подчеркнул, что более 200 АЭС успешно работают в свыше 30 развитых и развивающихся государствах, и они успешно используют атомные электростанции в поддержании своей экономики. А в Казахстане электро­энергия на 80% производится за счет угольной генерации. Конечно, задача стоит непростая, но ее надо решать, потому что кризис в сфере электро­энергетики охватывает уже все регионы Казахстана. Да и мир в целом стоит перед угрозой энергетического кризиса.

При этом нельзя забывать о том, что Казахстан является обладателем крупнейших запасов урана в мире. По сути, мы имеем необходимое топливо для АЭС на многие десятилетия вперед.

Реализация таких крупных стратегических и национальных проектов, как строительство АЭС, позволит создать условия для развития науки высоких технологий, системы профессионального образования и повышения уровня жизни населения.

В ходе дискуссии эксперты выразили свое мнение и о состоянии системы профессионального, технического образования. Помимо этого их внимание было обращено на вопросы обеспечения в стране законности и правопорядка, повышения ответственности государственных служащих и другие темы.