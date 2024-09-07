Страна нуждается в АЭС Экономика 7 сентября 2024 г. 8:32 10 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права По инициативе ученых Института философии, политологии и религиоведения прошло заседание «круглого стола», в ходе которого состоялся конструктивный диалог по обсуждению ежегодного Послания Президента народу Казахстана. фото автора Научное сообщество активно откликнулось на прозвучавшие инициативы, определяющие векторы развития страны на ближайшую перспективу. Открывал встречу генеральный директор ИФПР Серик Сейдуманов. Доминирующей в обсуждении стала тема строительства атомной электростанции. Решение этого вопроса, отмечали эксперты, выходит на финишную прямую и, конечно, волнует все казахстанское общество. – Мы наблюдаем жесткую конкуренцию в технологическом развитии между странами, регионами и корпорациями. И здесь атомная энергетика играет особую роль, если не ключевую. Ведь она обеспечивает доступ к высоким технологиям, позволяя сделать определенный прорыв в самых разных областях экономики. Казахстан нуждается в таких крупных проектах, как строительство АЭС. Если будет принято положительное решение, то оно эффективно отразится на развитии страны в целом, – отметил в своем выступлении директор Центра политических исследований ИФПР Айдар Амребаев. В свою очередь ученый Юрий Булуктаев подчеркнул, что более 200 АЭС успешно работают в свыше 30 развитых и развивающихся государствах, и они успешно используют атомные электростанции в поддержании своей экономики. А в Казахстане электроэнергия на 80% производится за счет угольной генерации. Конечно, задача стоит непростая, но ее надо решать, потому что кризис в сфере электроэнергетики охватывает уже все регионы Казахстана. Да и мир в целом стоит перед угрозой энергетического кризиса. При этом нельзя забывать о том, что Казахстан является обладателем крупнейших запасов урана в мире. По сути, мы имеем необходимое топливо для АЭС на многие десятилетия вперед. Реализация таких крупных стратегических и национальных проектов, как строительство АЭС, позволит создать условия для развития науки высоких технологий, системы профессионального образования и повышения уровня жизни населения. В ходе дискуссии эксперты выразили свое мнение и о состоянии системы профессионального, технического образования. Помимо этого их внимание было обращено на вопросы обеспечения в стране законности и правопорядка, повышения ответственности государственных служащих и другие темы. #президент #послание #АЭС #круглый стол