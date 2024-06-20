Страны Организации тюркских государств упрощают процедуры грузовых перевозок

Сенат одобрил ратификацию соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на ратификацию соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, совершенного в Самарканде 11 ноября 2022 года.

Целью соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами – членами Организации тюркских государств.

Соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов.