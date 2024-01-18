Советские изобретения перестанут быть секретными

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной задачей Закона является юридическое оформление прекращения действия Соглашения в связи с истечением срока правовой охраны изобретений.

Так, Соглашение было разработано в целях обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участницах СНГ сведений о секретных изобретениях, установления правовой охраны и порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. 

За все время действия Соглашения в государствах – участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР, и по которым не истекли сроки действия охранного документа. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию секретных изобретений.

Данное обстоятельство было обусловлено государственной формой собственности предприятий, существовавших в период СССР. Такие разработки являлись служебными изобретениями и имущественные права принадлежали работодателю в лице государства.

Срок охраны изобретений составляет 20 лет и в настоящее время по всем изобретениям, созданным в бывшем СССР, сроки действия охранного документа истекли. В этой связи Совет министров иностранных дел СНГ  27 сентября 2018 года принял решение о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ и направил государствам-участникам СНГ для подписания соответствующий Протокол.  

8 декабря 2020 года на основании постановления правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года № 312 Протокол подписан премьер-министром Республики Казахстан. В настоящее время Протокол подписан главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Российской Федерации.

В настоящее время Протокол еще не ратифицирован Республикой Армения, Республикой Казахстан и Республикой Молдовой.

#Сенат #СНГ #изобретения

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