Страны СНГ будут оповещать друг друга об угрозе эпидемий

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, основной целью закона является создание условий для проведения необходимых мероприятий по санитарной охране территорий государств-участников СНГ в отношении болезней, ассоциируемых с ЧС или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, а также товаров (по перечню), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Соглашение направлено на закрепление положений, позволяющих сторонам Соглашения выполнять международные обязательства по поддержанию международной безопасности в сфере здравоохранения.
«Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются расширение сотрудничества и взаимодействие в проведении государственных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по санитарной охране государств-участников СНГ путем принятия мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, которые в соответствии с Международными медико-санитарными правилами могут привести к чрезвычайной ситуации в системе охраны здоровья», - говорится в заключении.