Страны СНГ будут оповещать друг друга об угрозе эпидемий

Сенат, Здравоохранение
99
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, передает  Kazpravda.kz

Фото с сайта newsru.com

Как отмечается в заключении к документу, основной целью закона является создание условий для проведения необходимых мероприятий по санитарной охране территорий государств-участников СНГ в отношении болезней, ассоциируемых с ЧС или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, а также товаров (по перечню), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Соглашение направлено на закрепление положений, позволяющих сторонам Соглашения выполнять международные обязательства по поддержанию международной безопасности в сфере здравоохранения.

«Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются расширение сотрудничества и взаимодействие в проведении государственных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по санитарной охране государств-участников СНГ путем принятия мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, которые в соответствии с Международными медико-санитарными правилами могут привести к чрезвычайной ситуации в системе охраны здоровья», - говорится в заключении.

#Сенат #соглашение #СНГ #эпидемии

Популярное

Все
Казахстанская Коко Шанель
Сильная духом
У главного города новый генплан
Субсидии для теплиц
Мастер-класс по новым технологиям
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Права многодетного отца защитил суд Астаны
Ближе к волшебникам
Уроки в комфортных условиях
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Возврат в прошлое невозможен
Последние метры, непоследние проблемы?
Летописец родного края
Накрытые Сетью
«Служить добру сверх меры сил…»
Минимизировать риск подтопления
Кодекс надежды
Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности
Факторы консолидации
Инженеры солдатских душ
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Казахстан и Франция будут сотрудничать в области «зеленой» …
Советские изобретения перестанут быть секретными
Мастер-класс по новым технологиям
Смерть карагандинца от укола в больнице: в действиях медико…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]