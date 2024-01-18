Страны СНГ будут оповещать друг друга об угрозе эпидемий

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, основной целью закона является создание условий для проведения необходимых мероприятий по санитарной охране территорий государств-участников СНГ в отношении болезней, ассоциируемых с ЧС или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, а также товаров (по перечню), подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Соглашение направлено на закрепление положений, позволяющих сторонам Соглашения выполнять международные обязательства по поддержанию международной безопасности в сфере здравоохранения.