Страны СНГ будут сотрудничать по охране авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях

Соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде.

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно- телекоммуникационных сетях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение разработано с целью разработки и реализации мер, направленных на создание механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете.

Соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде, в том числе в Интернете на территории государств – участников Содружества.

«На основании правовой экспертизы, проведенной РГП «Институт законодательства и правовой информации РК» Министерства юстиции РК в Соглашении не выявлено противоречий Конституции, международным обязательствам и действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе в части соблюдения прав и свобод человека. Уровень эффективности положений Соглашения оценен как высокий. Уровень рисков – низкий», – говорится в заключении.