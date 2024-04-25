Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Закона является ратификация Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подписанного в городе Астане 28 октября 2022 года.  
Cоглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами-участниками СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

Положения Соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.

Согласно Соглашению, основными направлениями работы специализированных противоэпидемических бригад являются: выявление возбудителей инфекционных болезней; участие в проведении противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов опасных инфекционных болезней; оказание консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям государства запрашивающей Стороны.

Основанием для привлечения специализированных противоэпидемических бригад являются чрезвычайные ситуации, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одного государства – участника СНГ, и только по просьбе этого государства, и чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничное распространение и требующие осуществления согласованных действий с государствами, территории которых затронуты чрезвычайными ситуациями.

Соглашением регулируются вопросы перемещения противоэпидемических бригад в зону чрезвычайной ситуации, приоритетного пропуска через государственную границу, транзита оснащения и расходных материалов, оплаты труда и страховки личного состава, питания и охраны места дислокации.

«Принятие Соглашения будет способствовать сотрудничеству государств – участников Соглашения по совместному проведению необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями), требующими скоординированных на национальном и (или) международном уровне ответных мер по санитарной охране территории», - говорится в заключении.

#Сенат #СНГ #законопроект

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