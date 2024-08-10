Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене

В последние годы страны Центральной Азии активизировали свои усилия в укреплении позиций на меж­дународной арене в ответ на глобальные вызовы, а также для обеспечения безопасности, стимулирования экономического роста и сохранения независимос­ти от влияния крупных держав.

Эта тенденция проявляется в ряде дипломатических инициатив и форматов встреч, в которых участвуют государства региона. Одним из таких форматов взаимодействия выступает платформа «С5+1», объединяющая пять стран ЦА и США для диалога и укреп­ления сот­рудничества в ключевых областях.

В сентябре прошлого года состоялась важная встреча глав государств ЦА с президентом США Джо Байденом в рамках «С5+США» в Нью-Йорке, на которой обсуждались вопросы безопасности, экономического сотрудничества, создания новых торговых коридоров и инвестиций в инфраструктуру, особенно в области чистой энергетики.

Помимо взаимодействия с США, активно развиваются отношения с другими весомыми партнерами. Тот же 2023 год был ознаменован важными встречами с лидерами Германии, Франции, Китая и других стран. На них обсуждались вопросы экономического и энергетического сотрудничества, изменения климата, культурных связей и безопасности.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС интересно с точки зрения перспектив для диверсификации экономики Казахстана. Участие Президента Касым-Жомарта Токаева в форуме Berlin Global Dialogue и его высказывания о необходимости поиска новых универсальных ценностей для ответа на глобальные вызовы подтверждают растущее влияние страны в глобальных экономичес­ких процессах, а принятая стратегия углеродной нейтральнос­ти к 2060 году демонстрирует стремление к лидерству в области устойчивого развития.

Одним словом, экономическая интеграция стран ЦА является многообещающим путем к повышению их привлекательности на мировой арене. С общим населением около 80,2 млн человек и совокупным ВВП в 438,2 млрд долларов регион представляет собой объемный рынок с хорошим потенциалом роста.

Президент Казахстана в своей статье «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию» указал, что на регион приходится 20% мировых запасов урана, 17,2% нефти, 7% природного газа. А по добыче угля в мире мы входим в первую десятку.

Объединение рынков может создать экономическое пространство, сопоставимое по масштабам с такими крупными странами региона, как Пакистан, Иран, Турция и Россия, и откроет новые возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций и наращивания торговли. Интеграция позволит странам диверсифицировать свои экономики, снизить зависимость от экспорта сырья и укрепить позиции на мировых рынках.

Если обратиться к аналитичес­ким прогнозам на основе экс­пертных оценок, то Центрально-Азиатский регион обладает потенциалом значительного роста. Он складывается из нес­кольких основных направлений: превращение Центральной Азии в ключевой транзитный хаб, повышение региональной безо­пасности за счет интеграции усилий стран и повышение роли новых международных организаций в регионе.

Наша страна благодаря высокому уровню своего ВВП по сравнению с другими центральноазиатскими странами становится все более значимой в регионе, тем самым обеспечивая привлекательность для соседей в сферах торговли, трудовой миграции, образования, а также усиливая роль как источника инвестиций.

Однако на пути к успешной интеграции страны региона сталкиваются с рядом серьезных проблем. Одна из главных – конкуренция за водные ресурсы, которая может приводить к напряженности и конфликтам из-за неравномерного распределения водных запасов между странами верховья и низовья рек Амударьи и Сырдарьи. Ситуацию усугубляют экологическая катастрофа Аральского моря и последствия изменения климата.

Другим серьезным вызовом представляется борьба внешних игроков за влияние в Центральной Азии. Россия, Китай, США, страны Европейского союза, Турция и Иран имеют свои интересы в регионе и стремятся их продвигать, что осложняет геополитическую обстановку. Государствам ЦА приходится в ней лавировать, отстаивая суверенитет и извлекая максимальную выгоду из своего положения.

В условиях изменений на меж­дународной арене страны региона пересматривают свои внешнеполитические стратегии и ищут новые подходы к обеспечению региональной стабильности и развития. Они ощущают насущную потребность в продвижении и защите не только национальных интересов, но и общерегиональных целей. А решение общих проблем требует согласованных действий и консолидации усилий.

При эффективном сотрудничестве и реализации своего интеграционного потенциала Цент­ральная Азия может стать одним из самых динамично развивающихся регионов мира. Обеспечение интересов всего региона, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов всех стран, – ключ к стабильности, процветанию и устойчивому развитию государств-соседей в долгосрочной перспективе.