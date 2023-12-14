Стратегии, направленные на результат

На специальной пресс-конференции в СЦК был озвучен ряд показателей. Так, сейчас в республике систематически физкультурой и спортом занимаются 7,6 млн человек, что составляет 38,5% населения. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта, планируется, что к 2029 году будет охвачена половина населения страны.

Приоритетное внимание уделяется развитию спортивного потенциала подрастающего поколения. В связи с этим продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В текущем году для более чем 250 тыс. детей и подростков местными исполнительными органами выделено 43,2 млрд тенге. В результате активированы ваучеры для 220 тыс. ребят, что позволяет им бесплатно посещать более 6 тыс. спортивных секций.

Глава спортивного ведомства также представил новые стратегические реформы для дальнейшего развития спорта. В частности, обсуждается вопрос назначения главных тренеров на конкурсной основе, а также повышение статуса государственных тренеров путем расширения их полномочий. Будет усилена работа по представительству казахстанских специалистов в международных спортивных организациях и подготовке судей мирового уровня. Планируется утверждение лимитов на содержание профессиональных спортивных клубов и минимальный возраст для занятий спортом.

– В среднесрочном периоде будут определены наиболее приоритетные виды спорта. Сегодня в нашей стране развивается 180 видов, из них только 59 имеют признание Международного олимпийского комитета. Однако медали приносят в основном семь дисциплин. На основе международной практики назрела необходимость в пересмотре перечня «опорных» видов для прекращения распыления ресурсов. Отмечу, что определение данного списка будет без ущемления национальных видов спорта, – сказал Ермек Маржикпаев.

Он подчеркнул, что это не означает полного закрытия федераций и тренировочных баз. Уберут только финансирование из бюджета. Делать это будут плавно, чтобы тренеры не теряли рабочие места, а спортсмены – площадки для тренировок.

Что касается развития туризма, то здесь идет значительный рост числа как внутренних, так и иностранных туристов. В 2022-м было реализовано 138 инвестиционных проектов на сумму 40 млрд тенге, в этом году ведется реализация 115 проектов на 288 млрд, которые создают свыше 1,5 тыс. постоянных рабочих мест. Восстановлены международные авиасообщения по 80 направлениям, для 74 стран возобновлен безвизовый режим, который в дальнейшем планируется расширить до 100 стран.

– Крупным событием 2024 года станет Год казахстанского туризма в Китае, основная цель которого – продвижение потенциала нашей страны как турдести­нации, обмен опытом, укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. В Пекине планируются церемония открытия Года, проведение тематических недель по видам туризма (экологический, медицинский, агротуризм, городской, MICE и космический), презентация топ-20 отечественных дестинаций в семи крупных городах Китая, – отметил Ермек Маржикпаев.

Также министерство активно борется с недобросовестными субъектами игорного бизнеса. В текущем году в суды направлены 14 исковых требований, в результате которых прекратилась дея­тельность семи букмекерских контор, пяти тотализаторов и зала игровых автоматов. Совместно с депутатским корпусом рассматривается вопрос повышения возрастного ценза до 25 лет, запрета любой рекламы букмекерских контор, тотализаторов на всех площадках.