Стратегию и механизмы поддержки региональных СМИ выработают в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов на форуме печатных изданий заявил, что Правительство всегда будет содействовать развитию региональных печатных изданий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Алтай Кульгинов отметил, что перед печатными СМИ стоит ряд вызовов и системных вопросов. Подобный тренд наблюдается не только в отечественном медиапространстве, но и на глобальном уровне.
«Очевидно, что бурное развитие средств массовых коммуникаций (и особенно различных онлайн-платформ и мессенджеров) предоставляет пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме онлайн. Однако думаю многие согласятся, что в постинформационной эре негативную роль стал играть стремительный рост различного рода фейковой информации и откровенной дезинформации. Поэтому для всех нас очевидным является тот факт, что традиционные СМИ соблюдают такие незыблемые принципы, как достоверность, содержательность и объективность публикуемого контента», – заявил он.
В этом ключе, по его словам, Правительство готово и дальше оказывать всяческую поддержку региональным журналам и газетам.
«Правительство совместно с местными исполнительными органами будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. Министерство (информации и общественного развития – прим. ред.) как уполномоченный орган совместно с заинтересованными госорганами должно выработать долгосрочную стратегию и конкретные механизмы по поддержке региональных СМИ», – резюмировал спикер.