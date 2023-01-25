Стратегию и механизмы поддержки региональных СМИ выработают в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов на форуме печатных изданий заявил, что Правительство всегда будет содействовать развитию региональных печатных изданий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Алтай Кульгинов отметил, что перед печатными СМИ стоит ряд вызовов и системных вопросов. Подобный тренд наблюдается не только в отечественном медиапространстве, но и на глобальном уровне.

«Очевидно, что бурное развитие средств массовых коммуникаций (и особенно различных онлайн-платформ и мессенджеров) предоставляет пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме онлайн. Однако думаю многие согласятся, что в постинформационной эре негативную роль стал играть стремительный рост различного рода фейковой информации и откровенной дезинформации. Поэтому для всех нас очевидным является тот факт, что традиционные СМИ соблюдают такие незыблемые принципы, как достоверность, содержательность и объективность публикуемого контента», – заявил он.

В этом ключе, по его словам, Правительство готово и дальше оказывать всяческую поддержку региональным журналам и газетам.

«Правительство совместно с местными исполнительными органами будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. Министерство (информации и общественного развития – прим. ред.) как уполномоченный орган совместно с заинтересованными госорганами должно выработать долгосрочную стратегию и конкретные механизмы по поддержке региональных СМИ», – резюмировал спикер.