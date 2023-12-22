Стрельба произошла в университете в Праге: 14 человек убиты, нападавший погиб

Происшествия, В мире
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В результате стрельбы в одном из зданий Карлова университета в Праге убиты 14 человек, нападавший погиб, сообщают экстренные службы Чехии. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: GETTY IMAGES

25 человек были ранены. По меньшей мере 9 человек получили серьезные ранения, пятеро – ранения средней тяжести и до 10 – легкие, сообщают экстренные службы.

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х, что нападавший был «устранен». По ее данным, в четверг был также найден мертвым отец стрелка.

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что смерть нападавшего могла быть самоубийством, но власти также расследуют версию, что его застрелили полицейские.

Стрелку было 24 года, и он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги.

Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения. Учился в принадлежащем Карловому университету Институте мировой истории на философском факультете.

О точных мотивах нападения пока неизвестно, однако полиция не считает его связанным с международным терроризмом. Она предполагает, что стрелок действовал под влиянием похожих инцидентов со стрельбой в других странах мира.

«Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом», – сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

По версии, которую рассматривает полиция, нападавший также может быть виновен в смерти еще двух человек: мужчины и его дочери-младенца, которые были убиты в лесу под Прагой на прошлой неделе.

Предполагается, что нападавший выбирал своих жертв случайным образом.

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