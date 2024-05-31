Строительство крупнейшей в мире теплицы обсудил Бектенов с Рудаковым

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с президентом Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым сотрудничество в области сельского хозяйства. На повестке – совместные проекты по обеспечению агропродовольственной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отметили в кабмине, «ЭКО-культура» является одним из крупнейших агропромышленных холдингов по производству экологически чистых овощей закрытого грунта, имеющий 13-летнюю историю стабильного развития. За год объем произведенной им продукции превышает показатели в 300 тыс. тонн.

В свою очередь, созданные в Казахстане инвестиционный климат и меры поддержки реального производства способствуют реализации на территории страны важных для экономики проектов.

Холдинг ведет строительство тепличного комплекса в Келесском районе Туркестанской области. На сегодня реализуется первый этап по созданию теплицы на территории в 51 га земли с объемом производства более 28 тыс. тонн томатов в год.

Участники встречи обсудили проект по расширению площади тепличного комплекса с охватом 500 га земли. Это позволит круглогодично выращивать свыше 240 тыс. тонн овощей. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться за рубеж по уже отработанным каналам логистических и распределительных центров.

Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

По словам Александра Рудакова, теплица по итогам реализации станет крупнейшей в мире. Предусмотрено создание 7 тыс. рабочих мест. Холдинг «ЭКО-культура» будет создавать конкурентные условия труда для местных жителей, а также вносить посильный вклад в развитие региона в рамках социальной ответственности.

Глава правительства отметил важность развития агропромышленного комплекса.