Строится жилье для многодетных

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Восточно-Казахстанской ­области в 2024 году для очередников из категории социально уязвимых приобрели 750 квартир на общую сумму 15,6 млрд тенге.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного акима­та, больше 230 квартир предназначено для многодетных семей. В областном центре новое жилье получили 200 очередников, от 26 до 36 – в Глубоковском, Зайсанском, Самарском, Катон-­Карагайском районах. В рамках программы «Одноэтажный Восток» построен 31 дом в Усть-­Каменогорске и 391 – в моногородах и районах, их общая площадь составляет более 30 тыс. кв. м.

В 2025 году для очередников запланировано строительство и приобретение около 180 квартир общей площадью примерно 12 тыс. кв. м. На эти цели из рес­публиканского бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге.

#жилье #ВКО #квартиры #очередники

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