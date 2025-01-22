Строится жилье для многодетных

По данным областного акима­та, больше 230 квартир предназначено для многодетных семей. В областном центре новое жилье получили 200 очередников, от 26 до 36 – в Глубоковском, Зайсанском, Самарском, Катон-­Карагайском районах. В рамках программы «Одноэтажный Восток» построен 31 дом в Усть-­Каменогорске и 391 – в моногородах и районах, их общая площадь составляет более 30 тыс. кв. м.

В 2025 году для очередников запланировано строительство и приобретение около 180 квартир общей площадью примерно 12 тыс. кв. м. На эти цели из рес­публиканского бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге.