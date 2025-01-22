Строится жилье для многодетных Свежий выпуск 22 января 2025 г. 3:00 4 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Восточно-Казахстанской области в 2024 году для очередников из категории социально уязвимых приобрели 750 квартир на общую сумму 15,6 млрд тенге. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По данным областного акимата, больше 230 квартир предназначено для многодетных семей. В областном центре новое жилье получили 200 очередников, от 26 до 36 – в Глубоковском, Зайсанском, Самарском, Катон-Карагайском районах. В рамках программы «Одноэтажный Восток» построен 31 дом в Усть-Каменогорске и 391 – в моногородах и районах, их общая площадь составляет более 30 тыс. кв. м. В 2025 году для очередников запланировано строительство и приобретение около 180 квартир общей площадью примерно 12 тыс. кв. м. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить 2,7 млрд тенге. #жилье #ВКО #квартиры #очередники