Инициатива Главы государства по проведению внеочередных выборов Президента и обновлению депутатского состава Мажилиса и маслихатов всех уровней говорит о том, что он избрал сценарий «упреждающей демократии».

Сформированный в других условиях и избранный по партийным спискам Мажилис выглядит сегодня не столь представительным и легитимным. Выборы в палату, особенно по мажоритарным округам, смогут активизировать избирателей, повысить их явку, сделав гражданский выбор более обоснованным.

Любые внеочередные выборы таят в себе риски и определенные вызовы, но перспектива подрыва общественного доверия к власти при нарастании протестных настроений в обществе может обойтись дороже. Поэтому данная инициатива Президента – серьезный политический и имид­жевый ход, и выдвижение ее в нынешней политической ситуации рационально и правильно. Все это одновременно и укрепит политическую устойчивость власти, и упрочит основы парламентской демократии.

Особого внимания заслуживают социально-экономические инициативы Главы государства. Президент обозначил задачи кардинального изменения нап­равления и качества развития казахстанской экономики в современных условиях. Базовая цель экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан.

Заработная плата была и остается для большинства основой благополучия. Ее размер формирует представление о социальной справедливости общественного устройства, от ее уровня зависит устойчивость экономического и социального положения работающего.

Динамика роста зарплаты выступает одним из основных критериев оценки социальной эффективности проводимых в стране экономических преобразований. В Справедливом Казах­стане должна быть справедливая оплата труда.

Федерация профсоюзов, отстаи­вающая интересы двух миллионов работников, ранее неоднократно вносила на рассмотрение госорганов вопрос о необходимос­ти разработки методики определения минимальной заработной платы и ее последовательного повышения. Из уст Главы государства мы услышали поддержку этой профсоюзной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев объявил, что государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. И уже в начале следующего года МЗП возрастет с 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Это напрямую коснется 1,8 млн работающих казахстанцев.

Мы по-прежнему уверены, что в сложившихся экономических условиях важнейшей задачей продолжает оставаться повышение реального размера заработной платы во всех сферах и отраслях экономики, на предприятиях всех форм собственности и превращение ее в надежный источник средств, обеспечивающий достойное существование работнику и его семье и рост инвестиционного потенциала населения.

Последовательный рост зарплаты, сопровождаемый институциональными мерами, мог бы стать источником стабильного потребительского спроса, серьезным драйвером роста и диверсификации отечественной экономики, а главное – улучшением благосостояния человека труда.

Федерация профсоюзов также поднимала вопрос о необходимости введения «налога на рос­кошь», и эта наша инициатива нашла поддержку со стороны Президента. Когда в обществе запросы на социальную справедливость очень высоки, введение «налога на роскошь» показывает стремление Главы государства к развитию социальной составляющей государства. При этом в ближайшее время необходимо найти ответы на вопросы, кто платит, за что платит, способно ли государство администрировать налог. Желательно, чтобы были перекрыты возможности ухода от налогообложения.

Не менее важной проблемой остается безосновательная разница в размерах оплаты труда. В некоторых случаях доходы топ-менеджеров, представляющих работодателя и работника, различаются в 50 и более раз. И эту разницу никаким коэффициентом трудового участия и уровнем ответственности объяс­нить невозможно.

В целях устранения этой несправедливости федерация предложила ввести норму по установлению предельного уровня соотношения зарплаты руководителя и рядовых работников в кратности от одного до 10 и не больше.

Говоря о развитии человечес­кого капитала, нельзя не отметить беспрецедентные шаги, о которых объявил Президент. Программа «Национальный фонд – детям» позволит каждой казахстанской семье получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета казахстанцев до достижения ими 18 лет облегчит заботу родителей о получении дальнейшего образования их детьми.

Благоприятные изменения коснутся и женской половины нашего общества. Планка пенсионного возраста для женщин, например, будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года, что благоприятно скажется на здоровье женщин, занятых на вредных и опасных производствах.