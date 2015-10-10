Студенческие отряды выявили 300 правонарушений в Астане

В целях предупреждения и пресечения правонарушений в молодежной среде, повышения нравственной и правовой культуры среди молодежи с марта текущего года в столице ведут работу студенческие отряды правопорядка, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Члены отряда регулярно выходили на рейды по охране общественного порядка в районах столицы, местах общественного скопления людей, в студенческих общежитиях, на территории города и в микрорайонах. К настоящему моменту отряды насчитывают более 250 студентов-бойцов. Также молодыми людьми была проведена информационная работа среди населения по разъяснению законодательства РК и профилактике правонарушений.
По данным адмполиции, с помощью студентов удалось выявить порядка 300 правонарушений.
Представители столичного управления по вопросам молодежной политики совместно с департаментом внутренних дел проводят регулярные встречи с учащимися первых и вторых курсов высших учебных заведений с целью информирования студентов о деятельности студенческого отряда правопорядка и выполненных им задачах по профилактике правонарушений.