Студенческие отряды «Жасыл ел» завершили сезон

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Ксения Денисова

Трудовая смена у студентов и учащихся колледжей Алматы длилась три месяца, временной работой удалось обеспечить 2 100 молодых людей. Студотряды привлекались к экологическим мероприятиям, их деятельность координировалась в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Студенты работали на очистке и уборке городских территорий, улиц, скверов и парков Алматы, участвовали в посадке деревьев и массовых природоохранных мероприятиях. Молодежный десант помог не только улучшить экологическую и санитарную обстановку в мегаполисе, но и повлиять на сознательность и ответственность подрастающего поколения в деле защиты окружающей среды.

Проект реализован при поддержке городского управления молодежной политики. На церемонии закрытия рабочего сезона его руководитель Азиз Кажденбек отметил успех такого формата трудовой занятости молодежи. Студенты охотно соглашаются поработать во время летних каникул на благоустройстве города. И в течение года алматинская молодежь постоянно участвует в многочисленных экологических мероприятиях.

В следующем году количество привлеченных к работе в летних трудовых отрядах планируется увеличить. По итогам сезона двадцати лучшим студ­отрядовцам вручены телевизоры и электросамокаты.

#студенты #отряды #«Жасыл ел»

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