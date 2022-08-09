Студенческие стипендии вырастут в 2 раза в Казахстане до 2025 года

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек озвучилна заседании Правительства новые размеры стипендии для студентов вузов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно поручению Главы государства увеличено количество грантов c 65 тысяч в 2020 году до 88 тысяч в 2022 году. Также увеличивается размер стипендий учащимся. Так, студентам бакалавриата предусмотрено 36 тысяч тенге, докторантам - 150 тысяч тенге. До 2025 года стипендии студентам увеличатся еще в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза», - сказал министр.

При этом, по его словам, основной акцент в сфере высшего образования сделан на подготовку специалистов.

"На уровне магистратуры обучаются 5,8 %, на уровне докторантуры - лишь 0,94 %. Тогда как мировая практика показывает, что соотношение бакалавриата должно составлять от 30 до 45 %, магистратуры – более 10 %, а докторантуры свыше 2-х %", - отметил Саясат Нурбек.