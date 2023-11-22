Студент напал на сотрудницу вуза в Петропавловске (видео)

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Инцидент, снятый на видео в СКГУ, обсуждают в Казнете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на местный паблик

Фото: Kazpravda.kz

В тексте под видео сообщается, что вчера в стенах Северо-Казахстанского государственного университета женщина подверглась нападкам неадекватного студента.

Учащийся СКГУ вел себя агрессивно по отношению к гардеробщице. Очевидцы сняли на видео, как он кричал на нее и размахивал руками. Когда парня пытались успокаивать, он стал еще более агрессивным.

По информации паблика, молодой человек перед занятиями не захотел ждать очереди и проник в гардероб, где повесил свою верхнюю одежду и взял номерок. Гардеробщица возмутилась поведением студента и высказала ему свою претензию. В результате конфликт чуть не перешёл в потасовку.

Студенты утверждают, что молодой человек ведет себя подобным образом не в первый раз. Очевидцы говорят, что его поведение пугает как сотрудников учебного заведения, так и студентов.

Вчера под постом с опубликованным видео представители вуза заверили, что выясняют обстоятельства и проводят работу с соответствующими службами, студентом и его родителями.

Сегодня в ДП региона подтвердили, что 21 ноября на оперативный канал полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из учебных заведений города дебоширит мужчина. 

"Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. Прибывшими на место полицейскими установлено, что 18-летний горожанин выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников учебного заведения. В отношении правонарушителя собран административный материал по статье «Мелкое хулиганство». Материал собран и будет направлен в суд для принятия решения", – добавили в ДП.

Мнения пользователей разделились: "Довела сама видно же", "Какая разница гардеробщица или учительница, уважение должно быть. Волю дали ученикам","Скорее всего у парня проблемы большие: за учебу платит, за жильё, питание, одеваться нужно. Финансовые вопросы треплют нервы по полной. Сразу нельзя делать выводы. Помочь нужно студенту психологически. Может не с кем ему делится, беседовать о скопившейся обиде, стрессах". 

 

#Конфликт #студенты #видео #ВУЗ

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