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Сотрудниками отдела криминальной полиции Центрального отдела полиции УП города Семей установлен подозреваемый в совершении мошенничества в отношении 76-летней местной жительницы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

– Установлено, на домашний телефон потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Злоумышленник, представившись сотрудником полиции, сообщил ложную информацию о том, что ее внук якобы совершил дорожно-транспортное происшествие. Введя женщину в заблуждение, он потребовал денежные средства «на урегулирование вопроса». Поверив лжесотруднику, пенсионерка передала 700 000 тенге, – сообщали в пресс-службе ДП области Абай.

А позже выяснилось, что с внуком пенсионерки все в порядке, ДТП он не совершал. Обманутая женщина обратилась в полицию. Полицейским не составило труда отследить все звонки и установить лжеполицейского. Как выяснилось, таким образом молодой человек решил свои финансовые затруднения. На него заведено уголовное дело по факту мошенничества, вполне возможно, что учебу он сможет продолжить в местах не столь отдаленных.