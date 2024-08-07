7,5 лет колонии получил студент-наркозакладчик в Караганде

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ему не дали максимальные 15 лет в силу его несовершеннолетия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде студент осужден за незаконное хранение наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Как стало известно, в апреле 2023 года 17-летний учащийся 3 курса Политехнического колледжа нашел в интернете объявление о том, что требуется курьер. Позвонив по указанному телефону, узнал о несложности работы и высокой зарплате. И хотя подросток учился достаточно хорошо, нареканий от преподавателей не было, проживал с отцом и мачехой, которые полностью обеспечивали его, он решил попробовать получить легкие деньги. Так он стал наркокурьером. 

По полученной геолокации он находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство). За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды. В ноябре 2023-го в момент, когда в очередной раз поднял 15 свертков закладки и разложил из них 4, он был задержан. В портмоне и кармане нашли 11 свертков с мефедроном.

Подросток был обвинен в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (по ст. 297 ч. 3 п. 1), 3), 5) УК).

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей – сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.

«Санкция ст. 297 ч. 3 п. 1), 3), 5) УК предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении, и с учетом его несовершеннолетнего возраста он приговорен к 7,5 годам лишения свободы», — заключили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

#приговор #наркотики #сбыт #студент

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