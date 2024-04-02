Студентка шантажировала знакомую порочащими честь материалами
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Задержанная дала признательные показания, передает Kazpravda.kz
Студентка задержана по делу о вымогательстве крупной суммы денег в Актюбинской области
«Сотрудниками ДП задержана студентка одного из учебных заведений, которая под угрозой публикации материалов, порочащих честь и достоинство, вымогала денежные средства в крупном размере у студентки местного университета Актобе», - говорится в сообщении.
25 марта после получения денежных средств с поличным подозреваемая задержана.
Проводится досудебное расследование по факту вымогательства.
Задержанная дала признательные показания.