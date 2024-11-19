Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Премьер Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов об освобождении 90% физлиц от декларирования доходов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
 
Министр финансов Мади Такиев отметил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования  вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.  

Касательно обязательств около 8 млн человек (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие), министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. 

Освобождение коснется более чем 90% физлиц данной категории.

Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в парламент. 

«Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства.  На сегодня базы данных госорганов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Поэтому я поддерживаю предложение по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан», — подчеркнул премьер-министр.

#налоги #Минфин #Бектенов #декларирование

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