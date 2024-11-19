Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Премьер Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов об освобождении 90% физлиц от декларирования доходов
На заседании правительства рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Министр финансов Мади Такиев отметил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.
Касательно обязательств около 8 млн человек (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие), министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.
Освобождение коснется более чем 90% физлиц данной категории.
Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.
Гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.
Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в парламент.
«Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства. На сегодня базы данных госорганов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Поэтому я поддерживаю предложение по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан», — подчеркнул премьер-министр.