Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

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На заседании правительства рассмотрен вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана



Министр финансов Мади Такиев отметил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

Касательно обязательств около 8 млн человек (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие), министр финансов предложил освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.

Освобождение коснется более чем 90% физлиц данной категории.

Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.

Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в парламент.