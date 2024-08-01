Студенты и школьники повысят финансовую грамотность

В Послании-2023 Президент Касым-Жомарт Токаев уделил данному вопросу особое внимание и поручил совместно с Правительством превратить партийную инициативу в общенациональный проект и расширить его масштабы.

По информации «Amanat», планируется, что в наступающем учебном году повышать финансовую грамотность будут 100 тыс. студентов и 450 тыс. школьников. Дополнительно 200 тыс. человек пройдут обучающие курсы. Таким образом, в текущем году проектом «Қарызсыз қоғам» будут охвачены 750 тыс. человек.

Чтобы записаться на курсы, необходимо заполнить форму на сайте https:⁄⁄qogamfin.kz. Обу­чение проходит в очном формате в группах до 50 человек, продолжительность занятий – пять рабочих дней.

Проект «Қарызсыз қоғам» стартовал в мае 2023 года при поддержке Halyk Bank. Кроме лекций от экспертов, участники проекта получают консультирование по самому широкому спектру вопросов – от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности по кредитам и займам.

Также участникам в процессе обучения гарантируется помощь юристов. Они индивидуально изучают кредитную историю каждого заемщика и дают прак­тические советы, как облегчить долговую нагрузку.