Субсидии в помощь!

Журналисты побывали на предприятиях, которые получили льготные кредиты, смогли пополнить оборотные средства и закупить дорогостоящую технику и материалы. Филиал фонда развития предпринимательства помогает как бизнесменам из районов, так и городским. Чаще всего за поддержкой обращаются владельцы производств в Петропавловске.

В рамках пресс-тура состоялась также пресс-конференция на тему «Меры по реализации программ господдержки малого и среднего бизнеса в Северо-Казахстанской области».

Директор регионального филиала Гульбаршин Даулетбае­ва рассказала журналистам о результатах работы по программам поддержки и развития бизнеса в Северо-Казахстанской облас­ти. Так, к примеру, по позиции «Субсидирование ставки вознаграждения» инициаторы 3 338 проектов стали получателями кредитов на общую сумму 286,01 млрд тенге. По инструменту «Гарантирование» 1 743 проекта обрели гарантии фонда «Даму» на сумму 27,306 млрд тенге, общий размер кредита составил 60,223 млрд тенге.

В нынешнем году поддержка в рамках субсидирования процент­ной ставки оказана 245 проектам на 29,34 млрд тенге, из них по инструменту «Гарантирование» – 169 проектам на общую сумму кредита 8,305 млрд тенге, сумма гарантии составила 4,808 млрд тенге.

Особое внимание фонд уделяет социально ориентированным проектам. К примеру, при его поддержке в Петропавловске работает единственный кабинет лазерной коррекции зрения – ТОО «Центр глаза – Айна-көз», способный оказывать все виды офтальмологического обследования и глазной мик­рохирургии.

Фонд профинансировал покупку новейшей аппаратуры. Теперь местным жителям доступны самые сложные операции, проводимые на современном оборудовании из Франции и США. Им уже не нужно ехать в другие города и страны для проведения офтальмологических операций.

Приобретение оборудования осуществлено в рамках Государственной программы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы». Ставка вознаграждения составила 21,75% годовых, из которых предприниматель оплатил только 8%, а разницу 13,75% субсидировал фонд «Даму». В рамках программы кредитования была предоставлена гарантия в размере 48,57%.

– Средняя цена операции составляет 160 тысяч тенге за один глаз, – сообщила журналистам руководитель клиники Олеся Леонтьева. – У нас охотно оперируются молодые мамы. Они рады, что не надо оставлять ребенка и уезжать на несколько дней, чтобы прооперироваться, к примеру, в Астане. Восстановление происходит в течение двух часов. На следующее утро все улыбаются: «Спасибо фонду «Даму», спасибо государству за помощь. Мы осуществили свою мечту…»

Предприятие «Эко Север Агро» специализируется на капитальном ремонте, восстановлении, модернизации и реставрации деталей для тракторов K-700, K-701, K-702. Компания реанимирует старую технику, доводит до заводских параметров, в итоге получается фактически новый агрегат.

– Меня с детства тянуло к технике, – говорит руководитель предприятия Андрей Вараск. – В 2017 году я решил собрать трактор, и результат превзошел ожидания. Сработало «сарафанное радио», и теперь клиенты привозят тракторы на ремонт со всего Казахстана.

В 2022 году Андрей Вараск решил приобрести автотранспорт­ное средство для дальнейшей работы и обратился в АО «Банк ЦентрКредит» для получения займа в рамках госпрограммы «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы». Ставка вознаграждения составила 23% годовых, из которых предприниматель оплатил лишь 6%, а разницу субсидировал фонд «Даму». В качестве залогового обеспечения фонд предоставил гарантию в размере 85% от суммы кредита, то есть фактически кредит для ИП «Эко Север Агро» стал беззалоговым.

– Парк сельхозтехники изношен сильно, зачастую на 90%. Новая техника, конечно, тоже есть. Но малые и средние фермерские хозяйства продолжают работать на старых «Кировцах», которые требуют ремонта. Мы за год капитально ремонтируем около 70 тракторов. Плюс к этому различные агрегаты, мосты, коробки, двигатели.

– Не проще ли фермеру купить новый трактор? – задали вопрос журналисты.

– Новый «Джон Дир» стоит от 280 миллионов тенге и выше. А наш трактор обходится от 30 до 40 миллионов. Среднему хозяйству проще именно такой трактор приобрести и быстрее окупить, используя на всех сельскохо­зяйственных работах.

– Это правда, что вы еще и усовершенствуете старые машины?

– Да, усиливаем мосты, коробки. Трактор старый, а начинка в нем новая. Кондиционеры ставим, шумовую изоляцию, фильтры для выхлопных газов. Спасибо фонду «Даму» за субсидированные кредиты!

Предприятие «Жиһаз Петропавловск» изготавливает товары для сна: матрасы и подушки под брендом «Фабрика матрасов «Сова»». Для увеличения производственных мощностей компания регулярно обращается за кредитованием в «Банк Центр­Кредит». Ставка по кредиту составляет 21%, но благодаря субсидированию фондом «Даму» она для предпринимателя составляет всего 6%.

С 1933 года жителей Северо-Казахстанской области обеспечивает хлебом группа компаний ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат». Нынче предприятие отмечает 90-летний юбилей. Ежемесячно ТОО «ПХБК» производит около 600 тонн продукции.

Сегодня пекари ТОО «ПХБК» продвигают на рынок такой уникальный продукт, как цельнозерновой хлеб «Vitalnan». Аналогов ему в Казахстане нет.

Для обновления оборудования компания получила кредит в АО «Народный банк Казахстана» по государственной программе «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы». Ставка составляет 21,75% годовых, из которых 6% оплачивает предприниматель, а 15,75% субсидирует фонд «Даму».

Для увеличения объемов производства хлебобулочных изделий комбинат использует такие государственные программы поддержки бизнеса, как «Экономика простых вещей», «Даму Өндіріс», получая для этого льготные кредиты по пониженной процентной ставке через фонд «Даму».

С гордостью директор ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат» Ерлан Кайшибеков говорит о том, что ржаную и пшеничную муку пекари производят сами, для этого у них есть свои мельницы.

– С фондом «Даму», – говорит он, – сотрудничаем очень тесно. Покупаем новое оборудование. Наши недавние приобретения – это тестомес и две печи от европейских производителей. Они дорогие, но с помощью фонда «Даму» мы можем себе их позволить. При поддержке государства участвуем в закупе зерна, берем взаймы у «Даму».

В рамках пресс-тура прошел также семинар для представителей СМИ по исполнению государственных программ и программ фонда «Даму».