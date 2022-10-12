Суд да дело

РПП «Атамекен» области Улытау просит уполномоченные госорганы уделить особое внимание проблемным взаимоотношениям местных услугодателей и потребителей.

В ходе встречи, организованной на днях региональной палатой предпринимателей, представители бизнеса и руководители областной прокуратуры, департамента по противодействию коррупции обсудили ряд сис­темных вопросов и проблем, требующих решения.

В частности, по-прежнему нерешенными остаются вопросы земельных отношений, включая отсутствие в открытом доступе сведений по имеющимся земельным участкам. Нет надлежащей информированности по проверкам в отношении субъектов частного предпринимательства, вовлечению бизнеса в орбиту уголовного преследования. В сфере госзакупок продолжается порочная практика предоставления некачественной техни­ческой спецификации.

Предприниматели согласны, что за время пандемии накопилось немало вопросов, требующих решения. Некоторые из них в ходе встречи были адресованы прокурору области Жаркынбеку Бакашбаеву.

По словам члена Казахстанской ассоциации предпринимателей и общественного активис­та Рината Бикаева, в области Улытау, в Сатпаеве и Жезказгане нарушаются права потребителей. В частности, незаконно, по его словам, взимается ежемесячная абонентская плата за обслуживание домофонов. Более того, со второго квартала текущего года эти услуги подорожали.

Госорганы, куда он отправлял запросы, отвечают, что это проблема самих потребителей. По мнению Рината Бикаева, здесь налицо отсутствие мониторинга со стороны прокуратуры.

Активист напомнил, что Агентство РК по защите и развитию конкуренции еще полгода назад уведомило казахстанцев, что они не обязаны оплачивать ежемесячный тариф за обслуживание домофона. Его установка как услуга приравнена к установке кондиционера или бойлера.

Платить необходимо только по факту выполненных работ: в случае установки устройства или ремонта. Также в АЗРК пояснили, что домофонные компании вводят в заблуждение потребителей, устанавливая ежемесячную абонентскую плату.

– Нам нужен надзор по тарифам в сфере ЖКХ во всех сферах. Жалобы от жителей региона на безответственность и некачественную работу ряда поставщиков услуг, на повышение тарифов поступают ежедневно, – отметил он.

Прокуратура знает о жалобах, заверил Жаркынбек Бакашбаев. Обращения поступают не только по домофонным компаниям, но и другим сервисным службам.

Есть и другая проблема. Как сообщил Ринат Бикаев, сервис­ная компания ТОО «Сат тазалык», занимающаяся вывозом мусора в регионе, а также осуществляющая ряд услуг в сфере ЖКХ в Сатпаеве, подвергается нападкам недобросовестных горожан, преследующих свои личные корыстные интересы. Суть этих интересов он не объяс­нил, однако отметил, что дело доходит до откровенного «шантажа» с помощью непрекращающегося размещения негативной и недостоверной информации в соцсетях.

– Руководство ТОО «Сат тазалык» намерено обратиться в суд, чтобы защитить свои интересы и репутацию, – сказал Ринат Бикаев. – Реакции со стороны прокуратуры мы не видим. А это сильно влияет на внутриполитическую ситуацию и общественное спокойствие в регионе, ведь проблему пытаются политизировать. Более того, некоторые из противников компании подали заявку на проведение митинга.

Стоит отметить, что такое обращение действительно было подано в акимат Сатпаева. ­Заявители обвиняют руководство ТОО в неправомерном распределении средств, полученных от населения в качестве ежемесячной платы за услуги. «Сат тазалык» в свою очередь заявляет, что среди жалобщиков есть злостные неплательщики и должники.

Жаркынбек Бакашбаев заверил предпринимателей и представителей общественности, что будет проведена соответствующая работа и с потребителями, и с руководством компании.

Свои вопросы были и у Ассоциации предпринимателей и промышленников. В частности, представитель структуры На­дежда Ким выделила проблемы, связанные с разделением Карагандинской области и Улытау, в том числе по формированию бюджета и присвоению кодов казначейством.

По ее словам, пока коды не присвоены, госорганы не могут оплачивать выполненные по госзаказу работы. Подрядчик деньги получить не может, а налоги платить надо.

– Есть ли отсрочки по выплате налогов предпринимателями? – адресовала она вопрос главе департамента государственных доходов области Галымжану Орынову.

– Процесс реорганизации, как правило, связан с издержками, и не только в нашей области, – отметил он. – Что касается кодов, то этот процесс находится на стадии завершения. Уже 95% юриди­ческих лиц, дислоцированных в регионе, переведено из Карагандинской области в Улытау. На стадии конвертации – физические лица.

В ближайшее время по доходной части бюджета вопросы будут решены. Налоговым кодексом предусмотрены различные виды отсрочек и меры по поддержке бизнеса. Сотрудники департамен­та открыты для диалога, каждый случай будет рассмотрен в частном порядке.