Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в домашнем аресте

Экс-директор Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы останется в СИЗО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В Астане 17 апреля начался суд над экс-директором Национального музея Арыстанбеком Мухамедиулы.

Адвокат Мухамедиулы Мустахим Тулеев ходатайствовал об изменении меры пресечения для своего подзащитного на домашний арест в связи с состоянием здоровья подсудимого, а также о прекращении уголовного дела в его отношении.

Арыстанбек Мухамедиулы сообщил в суде, что недавно перенес вторую операцию.

Судья отметил, что Арыстанбек Мухамедиулы обвиняется в тяжком преступлении, а из постановления следственного судьи усматривается, что подсудимый, находясь на свободе, может воспрепятствовать объективному рассмотрению дела.

По мнению суда, имеющиеся у Мухамедиулы заболевания не служат основанием для изменения меры пресечения. Подсудимый может получить медицинскую помощь в условиях следственного изолятора.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева об изменении меры пресечения для Мухамедиулы на домашний арест", – огласил судья Баглан Идирисов.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге.

Также в январе Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нұразхана. По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.