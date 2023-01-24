Дело Мухамедиулы: арестован экс-замдиректора Нацмузея Алмаз Нуразхан

Общество
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По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нуразхана, передает Kazpravda.kz.

"Продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы (экс-министр культуры и спорта РК) и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере. В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП "Национальный музей РК" Алмаз Нуразхан, который в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге, при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - проинформировали в Антикоре.

С санкции специализированного межрайонного следственного суда города Астана Алмаз Нуразхан заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге

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