Дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы поступило в суд

Общество
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Суд в Астане принял к производству уголовное дело в отношении экс-министра культуры и спорта, бывшего директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт суда города. 

Фото: primeminister.kz

«Принято к производству суда №2 района Байқоңыр уголовное дело по обвинению А. Мухамедиулы, А.Ш. Нұразхана, А.К. Кошенова и А.Т. Садвакасовой по обвинению в хищении бюджетных средств.

Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено на 17 апреля 2023 года в 10:00 в открытом судебном заседании», – говорится в сообщении суда.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге

Также в январе Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нұразхана. По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.

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