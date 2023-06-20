Суд вынес приговор Арыстанбеку Мухамедиулы

В столичном суде №2 района Байконыр вынесли приговор в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Его приговорили к восьми годам заключения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Приговор бывшему директору Национального музея и экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы зачитал судья Баглан Идирисов.

"Признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 28 ("Организация преступления") и пунктом 2 части 4 статьи 189 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере"). Назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 8 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - сказал судья Баглан Идирисов.

Также он отметил, что необходимо внести представление президенту о лишении подсудимого почетного звания "Заслуженный деятель РК", ордена "Курмет" и ордена "Парасат".

Его бывший заместитель Алмаз Нуразхан приговорен к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

"Внести представление президенту о лишении звания "Ерең еңбегі үшін" и Заслуженного деятеля РК Азамату Кошенову по статье 28 и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, с запретом на деятельность с госзакупками", - зачитал приговор судья.

Главному бухгалтеру Айым Садвокасовой назначено 7 лет лишения свободы.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге.

Также в январе Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нұразхана. По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.

Суд над Мухамедиулы начался 17 апреля 2023 года.