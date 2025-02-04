Суд вынес приговор поднадзорному за уклонение от административного контроля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из граждан, освободившийся из мест лишения свободы, не выполнил обязательство по явке в срок, установленный законом, что привело к возбуждению уголовного дела. В результате судебного разбирательства он был приговорен к лишению свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Поднадзорный гражданин, освободившись из мест лишения свободы, не прибыл в течение пяти суток к избранному месту жительства в село Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области. В этой связи, при координации органов прокуратуры по данному факту отделом полиции Айыртауского района начато досудебное расследование по статье 431 Уголовного кодекса Республики Казахстан за уклонение от административного надзора, установленного судом.

После установления фактического местонахождения гражданина проведены необходимые следственные действия. По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.

Приговором Айыртауского районного суда от 13 января 2025 года гражданину назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Согласно статье 1 Закона Республики Казахстан «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», административный надзор является формой предупреждения рецидивной преступности, реализуется на основе соблюдения законности, гарантии прав и свобод граждан и осуществляется на основании постановления судьи органами внутренних дел как принудительная мера в виде установления наблюдения за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которым установлены определенные законодательством ограничения в целях предупреждения правонарушений с их стороны.

Реализацию этой обязанности органы прокуратуры держат на особом контроле, отметили в ведомстве.