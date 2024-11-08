Судебная система – независимость и прозрачность
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Предваряя обсуждение основной повестки, сенаторы рассмотрели вопрос о прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Центральной избирательной комиссии РК Анастасии Щегорцовой в связи с истечением срока ее полномочий. В соответствии с регламентом этот вопрос предварительно был обсужден членами Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Путем открытого голосования депутаты поддержали это решение.