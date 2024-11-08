Судебная система – независимость и прозрачность

На эту должность спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил кандидатуру Ляззат Суйндик, которая имеет большой опыт работы в сфере коммуникаций, на ответственных руководящих должностях в Министерстве культуры и информации и агентстве «Хабар». Сенаторы данную кандидатуру поддержали, и Ляззат Суйндик была назначена членом ЦИК.

Поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства Сенат рассмотрел в двух чтениях. Одно из ключевых изменений, предусмотренных нормами, – введение самостоятельных кассационных судов для рассмотрения жалоб на решения судов нижестоящих инстанций. Это позволит усилить правовые гарантии реа­лизации права на судебную защиту. К тому же теперь дела в кассационной инстанции будут рассматриваться не более шести месяцев.

Поправки также усиливают независимость судей. В частности, теперь запрещено использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в дисциплинарных делах в отношении судей, что сделает систему более защищенной от давления.

Кроме того, согласно закону, заместители генерального прокурора, а также главный военный и транспортный прокуроры смогут вносить протесты в кассационную инстанцию. Это дает им больше возможностей для обращения в суды кассационной инстанции и защиты прав и законных интересов граждан.

Меняются и сроки рассмотрения гражданских дел о признании организаций экстремистскими. Они сокращены с месяца до 10 рабочих дней. Это ускорит судебные процессы по важным вопросам безопасности граждан.

В 2025 году вводится экстерриториальная подсудность по административным делам, то есть суды смогут рассматривать дела вне зависимости от места нахождения истца. Кроме того, восстановлен институт удаления суда в совещательную комнату в гражданских делах. Исключены нормы, позволяющие не оглашать решения суда в случае неявки участников процесса. Также пересмотрены полномочия Верховного суда в соответствии с Конституцией.

– Одобренный закон иниции­рован и разработан депутатами в рамках реализации поручений Президента страны ­Касым-Жомарта Токаева по реформированию судебной системы. Законом предусмотрен пакет изменений, касающихся порядка рассмотрения уголовных, граж­данских и административных дел в кассационной инстанции. Соответствующие поправки связаны с деятельностью трех самостоятельных кассационных судов, которые будут созданы по поручению Главы государства в следующем году. В частности, пересмотрены основания, условия, а также сроки рассмотрения дел в кассационном порядке. Вносятся также изменения, призванные укрепить независимость судей и их ответственность. Надеемся, что закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

А пока уровень нарушения судьями законов растет. Об этом, отвечая на вопрос ­Маулена Ашимбаева о том, сколько судей привлечены к ответственнос­ти за некачественные решения, заявила член Высшего судебного совета, судья Верховного суда Нурия Сисенова. По ее информации, за 9 месяцев 2024 года за грубые нарушения законности при рассмотрении конкретных судебных дел был привлечен 21 судья.

– За аналогичный период прошлого года были привлечены всего девять судей. Почти в два с половиной раза за девять месяцев этот показатель увеличился. С 1 октября будет работать новый механизм, будем анализировать. Такие обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению, – сказала Нурия Сисенова

По традиции, сенаторы озвучили и депутатские запросы. Так, Андрей Лукин предлагает придать городу Курчатову статус наукограда. Он отметил, что поводом для запроса послужило недавнее посещение сенаторами Курчатова, в том числе объектов Национального ядерного центра РК.

– Как известно, история города, названного в честь ученого-физика Игоря Курчатова, неразрывно связана с историей Семипалатинского испытательного ядерного полигона, а впоследствии и с историей Ядерного центра, который является одним из градообразующих предприятий в городе Курчатове. Согласно Плану территориального развития до 2025 года, утвержденному Указом Президента, поддержка градообразующих предприятий предусматривается как одна из приоритетных задач для устойчивого развития моногородов. На сегодняшний день город Курчатов является ­практически единственным в республике моногородом, в котором сосредоточены в основном научные организации и который к тому же является административным центром территории бывшего полигона, – сказал депутат.

Лукин отметил, что, посетив объекты и ознакомившись с дея­тельностью Ядерного центра, депутаты убедились в том, что на его базе расположены во многом не имеющие мировых аналогов научные установки, включая исследовательские ядерные реакторы, экспериментальные стенды, казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, современные научные лаборатории, оснащенные передовым аналитическим оборудованием, и т. д.

Он напомнил, что количество работников Ядерного центра составляет порядка 1 750 человек, средний возраст работников и руководителей центра – 45 лет. Доля работников Ядерного центра от экономически активного населения Курчатова – около 27%.

По словам Андрея Лукина, в рамках поездки члены комитета встретились с акимом и депутатами маслихата города, обозначившими широкий круг социально-экономических проблем, характерных для малых городов, расположенных вдалеке от центров экономической, социальной и культурной жизни страны. Это высокая изношенность и необходимость существенной модернизации инженерной инфраструктуры и отсутствие исправно функцио­нирующей системы жилищно-коммунального хозяйства, которая должна обеспечивать нормальный уровень благоустройства, низкий уровень здравоохранения, обусловленный дефицитом специалистов, отсутствием современного медицинского оборудования, низким уровнем финансирования данной сферы. Также в городе наблюдается низкий уровень школьного образования из-за дефицита специалистов, отсутствуют заведения среднего и высшего образования, которые могли бы обеспечивать кадровую подпитку предприятиям и организациям, современные физкультурно-оздоровительные и досуговые центры.

– Вышеназванные проблемы вынуждают людей уезжать из города. На протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции, в частности, в Ядерном центре наблюдается высокая текучесть кадров. Все это приводит к оттоку высоко­квалифицированных кадров, что ограничивает развитие науки и производства в Курчатове. Комитет по итогам посещения города Курчатова и объектов Ядерного центра отмечает необходимость решения двуединой задачи: с одной стороны, поддержка отечественных научных центров, с другой – инфраструктурное развитие города не только как центра науки, но и как места, привлекательного для жизни людей, развития малого и среднего бизнеса. Одним из путей решения вышеназванных задач представляется создание наукограда в городе Курчатове, так называемых технополисов, образующихся в зонах развития высоких технологий, – отметил сенатор.

Также он подчеркнул, что вопросы правового регулирования наукоградов должны быть отражены в специальном законе «О наукограде», в разработке которого депутаты готовы принять участие. Сенатор также напомнил, что вопрос придания городу Курчатову статуса наукограда поднимается на протяжении нескольких лет.

– В 2012 году распоряжением Премьер-министра была создана рабочая группа по разработке законодательства о наукоградах. Более того, были разработаны концепция кластера «Науко­град Курчатов», проект закона «О наукоемких территориях». По сути, имеются все основания, чтобы Курчатов стал наукоградом, однако вопрос остается нерешенным по сей день, – констатировал сенатор.

По мнению Лукина, еще одним весомым аргументом, влияю­щим на перспективное развитие как атомной энергетики, так и города Курчатова, является строи­тельство в будущем атомной электростанции на этой территории. Район вблизи Курчатова имеет развитую сетевую инфраструктуру, возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строи­тельству и эксплуа­тации АЭС, потенциальные ресурсы по хранению радиоактивных отходов, обеспеченность водными ресурсами, стабильную сейсмическую обстановку, опыт транспортировки топлива, имею­щиеся научные компетенции и опыт работы в области атомно-энергетической отрасли.

– На основании вышеизложенного полагаем, что принятие специального закона «О наукограде» даст мощный импульс как в развитии самого города Курчатова, так и научных центров, расположенных в нем. Тем самым позволит исполнить поручение Президента страны Касым-Жомарта Токаева вдохнуть новую жизнь в моногорода и активно развивать новые точки роста в регионах, озвученное в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Наряду с этим вопрос строительства АЭС близ Курчатова в дальнейшей перспективе не лишен целесообразности и необходимости рассмотрения, – резюмировал Лукин.