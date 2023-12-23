Судимый за убийство и изнасилование радикал схвачен в аэропорту Алматы

Спецоперации
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Он пытался переправиться в террористический центр в Сирии, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

22 декабря в аэропорту Алматы при попытке вылета из страны КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ранее он был судим за кражу, изнасилование и убийство. После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок", - говорится в сообщении.

Он также подозревается в финансировании террористической деятельности.

Проводится досудебное расследование.

#Сирия #КНБ РК #радикал

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