Сунак покидает пост премьера Великобритании

Фото: AP Photo / Matt Dunham

Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», - приводит телеканал Sky News слова Сунака.

Лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.