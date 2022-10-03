Фото: ixbt.com
Технологии , В мире
Суперкомпьютер Tesla Dojo с первого включения обесточил город

Компания Илона Маска представила суперкомпьютер Tesla Dojo, который оказался настолько мощным, что отключил энергосистему в городе Пало-Альто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Redtram.com.

Dojo — это собственная специализированная суперкомпьютерная платформа Tesla, созданная с нуля. Ее будут применять при обучении искусственного интеллекта для беспилотного вождения на основе видеоданных, говорится на сайте компании.

По информации IXBT, компания Tesla представила свою последнюю версию суперкомпьютера Dojo, который оказался настолько мощным, что обесточил Пало-Альто при первом включении.

В Tesla заявили, что новый суперкомпьютер поможет обучать нейронные сети с использованием видеоданных. Это, в свою очередь, прокачает технологии компьютерного зрения, которую используют при беспилотном вождении.

Компании пришлось разработать собственную мощную систему охлаждения и питания Dojo, но при первом тестировании компьютера Tesla не отключила свою подстанцию от сетей города. В результате — получили гневный звонок от городского начальства.

«Мы знали, что нам нужно пересмотреть каждый аспект инфраструктуры центра обработки данных, чтобы обеспечить беспрецедентное охлаждение и плотность мощности», — отметил главный системный инженер Tesla по проекту Dojo Билл Чанг.

В арсенале Tesla уже имеется большой суперкомпьютер на основе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Однако Dojo изготовлен по индивидуальному заказу автопроизводителя, в нем используются чипы, разработанные силами самой Tesla и заточенные под ее задачи.

Как рассказали в компании, суперкомпьютеру потребовалась собственная высокопроизводительная система охлаждения и электроснабжения. В ходе одного из нагрузочных тестов этих систем специалистам компании удалось повысить мощность выше 2 мегаватт. После этого собственная подстанция компании и была отключена, а представители местной электросети стали звонить в Tesla чтобы выяснить, что происходит.

 

Популярное

Все
Обновление элит – парадигма справедливости
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Берендеи из Боралдая
Бесценная реликвия
Когда медсестра в тумане
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Байга в Великой степи
Ветераны не отпустили
Возврат незаконного капитала
В копилке три «золота»
Урок под открытым небом
Локация для творчества
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Нужны безотлагательные меры
Устремленный к вершинам вдохновения
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
До встречи в Мюнхене
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Общество , Технологии
Онлайн супермаркет услуг в сфере занятости создадут в Казах…
Правительство , Образование , Технологии
"Нужно максимально ускорить работу" – премьер о реализации …
Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Происшествия , В мире
69 человек погибли в результате крушения судна в Бангладеш

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]