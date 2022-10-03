Суперкомпьютер Tesla Dojo с первого включения обесточил город

Компания Илона Маска представила суперкомпьютер Tesla Dojo, который оказался настолько мощным, что отключил энергосистему в городе Пало-Альто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Redtram.com.

Dojo — это собственная специализированная суперкомпьютерная платформа Tesla, созданная с нуля. Ее будут применять при обучении искусственного интеллекта для беспилотного вождения на основе видеоданных, говорится на сайте компании.

По информации IXBT, компания Tesla представила свою последнюю версию суперкомпьютера Dojo, который оказался настолько мощным, что обесточил Пало-Альто при первом включении.

В Tesla заявили, что новый суперкомпьютер поможет обучать нейронные сети с использованием видеоданных. Это, в свою очередь, прокачает технологии компьютерного зрения, которую используют при беспилотном вождении.

Компании пришлось разработать собственную мощную систему охлаждения и питания Dojo, но при первом тестировании компьютера Tesla не отключила свою подстанцию от сетей города. В результате — получили гневный звонок от городского начальства.

«Мы знали, что нам нужно пересмотреть каждый аспект инфраструктуры центра обработки данных, чтобы обеспечить беспрецедентное охлаждение и плотность мощности», — отметил главный системный инженер Tesla по проекту Dojo Билл Чанг.

В арсенале Tesla уже имеется большой суперкомпьютер на основе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Однако Dojo изготовлен по индивидуальному заказу автопроизводителя, в нем используются чипы, разработанные силами самой Tesla и заточенные под ее задачи.

Как рассказали в компании, суперкомпьютеру потребовалась собственная высокопроизводительная система охлаждения и электроснабжения. В ходе одного из нагрузочных тестов этих систем специалистам компании удалось повысить мощность выше 2 мегаватт. После этого собственная подстанция компании и была отключена, а представители местной электросети стали звонить в Tesla чтобы выяснить, что происходит.