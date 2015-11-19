Супермаркет "Бауырсак" откроется в Москве

Павлодарский производитель кумыса – крестьянское хозяйство "Сағып" – договорился с российскими бизнесменами поставлять свою продукцию на рынок Москвы. Там открывается новый супермаркет, который будет называться "Бауырсак", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Покорить россиян также надеются куртом. Его на предприятии делают пока небольшими партиями, но в ближайшее время собираются нарастить объемы , тем более, если он полюбится зарубежным потребителям", – говорится в сообщении.
"Продукт у нас качественный, но со временем будем его еще лучше делать. У нас будет два вида курта: один – кислый, другой – сладкий для чая. Все необходимые условия, сырье у нас для этого есть. Будем дальше работать", – поделилась глава КХ "Сағып" Тулеу Кушманова.