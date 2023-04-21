Супругов-журналистов подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя в Алматы

Супругов-журналистов задержали в Алматы по подозрению в вымогательстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: polisia.kz

По обращению руководителя одного из ТОО о вымогательстве денег за непубликацию негативных материалов, при передаче части затребованных денег задержаны супруги С., проинформировали в ДП мегаполиса, подтвердив, что задержанные являются журналистами.

«В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, по результатам чего будет принято законное процессуальное решение», – подчеркнули в полиции.