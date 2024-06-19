Суррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях

Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Группа лиц под руководством жителя Степногорска, состоящая из 6 человек, реализовывала суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК

Фото иллюстративное: КГД

Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки.

За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.

Приговором суда фигуранты по делу привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства.

 

 

 

 

#АФМ #СКО #суррогат

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