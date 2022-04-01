Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 апреля

Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции за сутки скончался 1 человек.

На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 701 человек (–1 681+ и 1 020 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 373 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

30 марта в Казахстане зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 669, летальных случаев – 5 352, выздоровевших – 82 297.