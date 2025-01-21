Свалки уничтожали фиктивно

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В результате космического мониторинга на территории области Жетысу за прошлый год было выявлено 243 свалки, из которых, по информации акиматов, оперативно ликвидированы 197.

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В действительности, по словам исполняющего обязанности главного государственного экологичес­кого инспектора области Жетысу Ерасыла Бекжанова, многие свалки не были уничтожены. В связи с этим департаментом экологии привлечены к административной ответственности заместители акимов Каратальского и Коксус­кого районов, акимы нескольких сельских округов Алакольского, Панфиловского и Ескельдинского районов.

Одной из причин образования стихийных свалок экологи называют малое количество легальных полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах области. Из семи имеющихся полигонов только три соответствуют экологическим и санитарным нормам, четыре – в Талдыкоргане, Ескельдинском, Кербулакском и Коксуском районах – пока функционируют без разрешительных документов. В Аксуском, Сарканском районах и городе Текели отсутствуют полигоны. В Алакольском районе строительство такого только планируется.

#мониторинг #свалки #область Жетысу

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