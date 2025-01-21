Свалки уничтожали фиктивно Свежий выпуск 21 января 2025 г. 3:33 45 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В результате космического мониторинга на территории области Жетысу за прошлый год было выявлено 243 свалки, из которых, по информации акиматов, оперативно ликвидированы 197. фото автора В действительности, по словам исполняющего обязанности главного государственного экологического инспектора области Жетысу Ерасыла Бекжанова, многие свалки не были уничтожены. В связи с этим департаментом экологии привлечены к административной ответственности заместители акимов Каратальского и Коксуского районов, акимы нескольких сельских округов Алакольского, Панфиловского и Ескельдинского районов. Одной из причин образования стихийных свалок экологи называют малое количество легальных полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах области. Из семи имеющихся полигонов только три соответствуют экологическим и санитарным нормам, четыре – в Талдыкоргане, Ескельдинском, Кербулакском и Коксуском районах – пока функционируют без разрешительных документов. В Аксуском, Сарканском районах и городе Текели отсутствуют полигоны. В Алакольском районе строительство такого только планируется. #мониторинг #свалки #область Жетысу