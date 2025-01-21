Свалки уничтожали фиктивно

В действительности, по словам исполняющего обязанности главного государственного экологичес­кого инспектора области Жетысу Ерасыла Бекжанова, многие свалки не были уничтожены. В связи с этим департаментом экологии привлечены к административной ответственности заместители акимов Каратальского и Коксус­кого районов, акимы нескольких сельских округов Алакольского, Панфиловского и Ескельдинского районов.

Одной из причин образования стихийных свалок экологи называют малое количество легальных полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах области. Из семи имеющихся полигонов только три соответствуют экологическим и санитарным нормам, четыре – в Талдыкоргане, Ескельдинском, Кербулакском и Коксуском районах – пока функционируют без разрешительных документов. В Аксуском, Сарканском районах и городе Текели отсутствуют полигоны. В Алакольском районе строительство такого только планируется.