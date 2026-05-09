Сведения о более 700 тыс. ветеранах войны доступны на казахстанском тематическом онлайн-портале

День Победы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание уделяется и увековечению имен героев в общественном пространстве

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По ее словам, 9 мая – это день великой памяти, мужества и героизма. В этот день казахстанцы с благодарностью вспоминают подвиг поколения Победителей, чтим память павших героев и выражаем искреннюю признательность ветеранам, подарившим миру будущее без фашизма.

«Как отмечал Глава государства, Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Талгата Бегельдинова, Касыма Кайсенова, Рахимжана Кошкарбаева, Сергея Луганского, Хиуаз Доспановой, Сагадата Нурмагамбетова и многих других героев навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Звания Героя Советского Союза были удостоены сотни казахстанцев, тысячи воинов награждены боевыми орденами и медалями за проявленные мужество и героизм. Стоит отметить, что важную роль в годы войны сыграли культура и литература. Во время Великой Отечественной войны казахские литераторы не только создавали произведения, но и сражались на передовой, поддерживая боевой дух народа и армии. Малик Габдуллин, Кемель Токаев, Азильхан Нуршаихов, Касым Аманжолов, Касым Кайсенов и другие писатели-фронтовики в своих произведениях увековечили мужество, патриотизм и правду военных лет, оставив важное литературное наследие для будущих поколений», – констатировала глава ведомства.

Также она добавила, что сегодня в стране ведется масштабная работа по сохранению исторической памяти и увековечению подвига фронтовиков. В этих целях МКИ в прошлом году был запущен уникальный онлайн-портал «Мәңгілік жадымызда» («Вечная память»), направленный на сбор, систематизацию и сохранение сведений о фронтовиках, а также обеспечение открытого доступа к информации об их вкладе в Великую Победу.

На сегодня на сайте размещены сведения о 705 488 ветеранах, в том числе о 365 Героях Советского Союза, 4 дважды Героях и 19 кавалерах ордена Славы. Особое внимание уделяется и увековечению имен героев в общественном пространстве. К 80-летию Победы принято решение о присвоении улицам и проспектам имен более 500 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Дорогие друзья! День Победы – это не только память о прошлом, но и важнейший нравственный ориентир для будущих поколений. Наш общий долг – сохранить правду о войне, передать молодежи ценности патриотизма, единства и уважения к подвигу предков. Поздравляю с Днем Победы! Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие!», – говорится в обращении.

#поздравление #День Победы #Аида Балаева #МКИ #онлайн-портал

