Сверим часы Статьи 1 марта 2024 г. 6:00 3 Кадиша Ныгмет С сегодняшнего дня все казахстанцы живут в едином часовом поясе. коллаж Натальи Ляликовой Время на один час назад ночью перевели жители большей части страны, за исключением Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областей. Напомним, ранее в Казахстане применялись два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Время на час назад перевели казахстанцы, которые жили в часовом поясе UTC+6. Как известно, решение о переводе вызвало бурные обсуждения не только среди экспертов, но и среди рядовых граждан страны. В итоге доводы специалистов о необходимости перевода оказались убедительными. В частности, медики говорили о том, что это лишь будет способствовать оздоровлению организма, которому легче подстроиться под свои биологические часы. Одобрение высказали и работники госструктур, представители бизнес-сферы. Дело в том, что работающие на западе казахстанцы были вынуждены подстраивать свой рабочий график под Астану. И разумеется, это было неудобно как для начала, так и под конец рабочего дня. Отметим, что авиакомпании скорректировали большинство полетов. Но некоторые рейсы будут выполнены на один час раньше от указанного в билете времени. Те граждане, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на указанную при бронировании электронную почту с информацией о новом времени вылета и прилета. #казахстан #часовой пояс #перевод времени #1 марта