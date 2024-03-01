Сверим часы

Время на один час назад ночью перевели жители большей части страны, за исключением Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областей.

Напомним, ранее в Казахстане применялись два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Время на час назад

перевели казахстанцы, которые жили в часовом поясе UTC+6.

Как известно, решение о переводе вызвало бурные обсуж­дения не только среди экспертов, но и среди рядовых граж­дан страны. В итоге доводы специалистов о необходимости перевода оказались убедительными. В частности, медики говорили о том, что это лишь будет способствовать оздоровлению организма, которому легче подстроиться под свои биологические часы.

Одобрение высказали и работники госструктур, представители бизнес-сферы. Дело в том, что работающие на западе казахстанцы были вынуждены подстраи­вать свой рабочий график под Астану. И разумеется, это было неудобно как для начала, так и под конец рабочего дня.

Отметим, что авиакомпании скорректировали большинство полетов. Но некоторые рейсы будут выполнены на один час раньше от указанного в билете времени. Те граждане, чьи рейсы подпадут под изменения, получат SMS-уведомления и письма на указанную при бронировании электронную почту с информацией о новом времени вылета и прилета.